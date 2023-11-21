Ліквідація Путіна, замахи на життя та операція "Майдан-3": головні заяви Зеленського в інтерв'ю The Sun

На думку Зеленського, війну можна завершити завтра, якщо цього захоче Путін і виведе свої війська.

Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю британському таблоїду The Sun, у якому розповів про плани Росії усунути його від влади, складну ситуацію на фронті, ймовірність ліквідації Володимира Путіна та інше.

ТСН.ua зібрав головні заяви, озвучені главою держави під час розмови із західним журналістом.

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Чи ліквідує Україна Путіна, якщо зʼявиться можливість

Зеленський запевнив, що Україна ліквідує російського диктатора Володимира Путіна, якщо зʼявиться така можливість. Він додав, що Києв має право на це, оскільки захищає свою землю та веде справедливу війну.

Окрім того, він зазначив, що у Росії також не відмовляються від планів ліквідації українського керівництва і намагаються це зробити будь-яким способом.

"Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають", – зазначив президент.

Які дві країни можуть змусити Путіна вивести свої війська із України

На думку глави держави, США та Китай можуть спільними зусиллями змусити Росію вивести війська із України.

"І я справді думаю, що наступати Росія продовжить до того моменту, поки США та Китай спільно не закликатимуть її вивести свої війська з української території", - сказав Зеленський, додавши, що Україна "сьогодні перебуває в центрі глобальних ризиків Третьої світової війни".

За його словами, війна терористичного угруповання ХАМАС проти Ізраїлю відвернула світову увагу від подій в Україні. І він підкреслив зв'язки Москви з прихильниками ХАМАС в Ірані.

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Спецоперація "Майдан-3"

Зеленський розповів, що російські спецслужби планують усунути його від влади України і для цього вони мають різні інструменти. Операцію назвали "Майдан-3". За його словами, термін операції - кінець 2023 року.

"Можливо, справа не у вбивстві. Я маю на увазі, що вона змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є. Така ідея: до кінця року. Вони навіть дали назву операції. Але, бачите, ми можемо із цим жити", - заявив Зеленський.

Зеленський відповів Трампу на його голосні заяви "закінчити війну"

Президент України заявив, що він готовий зустрітися з експрезидентом США Дональдом Трампом, щоб ознайомитися із його планом щодо завершення війни в Україні, про що він неодноразово голосно кричав у публічному просторі.

"Якщо у нього є реальний план. Будь ласка, покажи нам", - сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що передавання Росії Донбасу та окупованого Кримського півострова, про що говорить Трамп, не є "мирним планом". Це буде капітуляція з боку України.

Колишній президент США Дональд Трамп / Associated Press / Фото: Associated Press

"Наша країна не буде готова до такого мирного плану. Це не мирний план. Це завершення війни з боку Росії", - зазначив він.

Він впевнений, що такий план провалиться, тому що Росія окупує частину української території, наростить силу і знову нападе, як це було 2014 і 2022 роках.

Замахи на Зеленського

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України Зеленський пережив щонайменше 5-6 замахів на життя. Він розповів, що перший замах на його життя він і його того оточення сприйняли дуже серйозно, навіть виникла паніка, але потім він до цього навіть адаптувався.

"Перший випадок був дуже цікавий… люди не знають, що з цим робити, і це виглядає дуже страшно, як Covid. А потім – це просто розвіддані, які розповідають, що ще одна група прибула до України, щоб спробувати скоїти замах", - сказав президент.

Президент України Володимир Зеленський Фото: ТСН

За якої умови українські біженці повернуть додому

На думку Зеленського, більшість громадян повернуться додому з закордону, якщо сім-вісім найбільших міст будуть надійно захищені комплексами ППО.

"Якщо сім-вісім найбільших міст та їхні регіони в Україні матимуть повну та комплексну ППО, ми повернемо більшість наших людей з різних країн, ми повернемо їх до України", – сказав лідер України.

Він пояснив, якщо українські біженці повернуться із закордону, вони сплачуватимуть податки, які допоможуть закрити "основний розрив" у держбюджеті. Тоді державі не доведеться просити фінансову допомогу у США та західних партнерах у такій кількості, як зараз.

"Допоможіть Україні з ППО – і найближчим часом ви не почуєте від міжнародних партнерів повідомлень про те, що вони не можуть надати Україні такої великої фінансової допомоги. Вона нам буде непотрібна. Ми впораємося з цим самі", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Зеленський заявив, війна в Україні "завершиться все не так швидко, як нам би хотілося".

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