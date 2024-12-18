Ліквідація російського генерала, який причетний до військових злочинів в Україні: нові подробиці

Сполучені Штати не знали про знищення російського генерала, причетного до звірств проти українських військових. І не мають стосунку до операції, заявили в Держдепі США. Слідом за ліванськими пейджерами, що вибухали в руках терористів на Близькому Сході, тепер в історію зухвалих спецоперацій світу потрапив і звичайний самокат.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Яни Слєсарчук.

У Росії напередодні пролунав вибух, під час якого загинув російський генерал Ігор Кирилов, який вигадував фейки про "бойових комарів" та вчиняв воєнні злочини, наказуючи застосовувати проти українців хімічну зброю.

Напередодні російському генералу Ігорю Кирилову СБУ заочно оголосила про підозру. Хімічні боєприпаси використовували проти українських військових понад 4 тисячі 800 разів. О шостій ранку під будинком генерала Кирилова в момент, коли він із водієм виходили з дому, там вибухнув самокат. Обидва чоловіки загинули на місці, біля своєї машини. До того, що генерали вибухають в середмісті Москви, їхні сусіди виявилися неготовими.

Момент ліквідації злочинця

Ще кілька днів тому біля будинку зупинилося авто каршерингу. В ньому залишили камеру, загорнуту в ганчір'я, аби не привертала уваги. Камера транслювала зображення через Інтернет, саме завдяки камері, примотаній до самоката, пристрій привели в дію точно в момент, коли генерал Кирилов вийшов із під'їзду. Потужність саморобного вибухового пристрою, твердять, посилаючись на слідство, російські пропагандисти, становить кілограм у тротиловому еквіваленті.

Домашню адресу Кирилова довго шукати не довелося: вона в злитих у Мережу базах даних, так само, як і адреси інших ліквідованих соловиків: капітана першого рангу Транковського в окупованому Севастополі, ГРУвця Кленкова в Подмоскв'ї, колишнього командира підводного човна Ржицького, застреленого торік.

Російський генерал вигадував про "бойових комарів"

Ще один російський генерал і депутат держдуми Андрєй Гурульов, який від осені 2014 і до весни 2015 року брав безпосередню участь у формуванні та організації бойових дій російських окупаційних сил на сході України, намагається переконати: Кирилов таки загинув через комарів і американців. Однак і про справжню діяльність Кирилова згадує.

Офіційної відповідальності за ліквідацію генерала досі ніхто на себе не взяв, однак агенція Reuters та низка українських ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомляють, що це - спецоперація Служби безпеки України.

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