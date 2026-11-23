Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов розповів нові деталі операції з викриття наркокартелю «Хімпром». / © ТСН

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Резонансна тема ліквідації в Україні наркокартелю «Хімпром» залишається на слуху. Сьогодні стали відомі нові деталі про те, скільки «Хімпром» пропонував за усунення «незручних» поліцейських і чому це не вийшло. Про все це розповів заступник голови Національної поліції України — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

За його даними, до $100 000 лідер угруповання Буркін намагався пропонувати за зливання даних про обшуки. $500 000 — щоб поліцейський кілька днів провів у СІЗО. $2 млн — за зняття з посади.

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Андрій Нєбитов в інтерв’ю розповів, як «Хімпром» продовжує тиснути на правоохоронні органи і що відбувається зі злочинною мережею, чий щорічний обіг сягав сотень мільйонів євро.

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Перший удар по «Хімпрому», міжнародний розшук, співпраця з ЄС і США

— Про «Хімпром» говорять як про одну з найбільших наркомереж в Європі. Коли Нацполіція розпочала боротьбу з нею? Де зараз лідер організації? Скільки учасників мережі вже за ґратами?

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— «Хімпром» — транснаціональна злочинна організація, діяльність якої полягала в контрабанді та поширенні наркотичних засобів, а також у легалізації доходів, отриманих від наркоторгівлі. За попередніми оцінками, щоденний грошовий обіг угруповання сягав 3 млн євро, а річний — сотень мільйонів євро.



Для забезпечення функціонування злочинної мережі її організатори створили спеціальні кадрові структури всередині злочинної організації — call-центри, через які здійснювався пошук і вербування осіб для виконання ролей наркокур’єрів, закладників, а також підставних осіб. Останніх залучали для масової реєстрації криптовалютних гаманців та облікових записів на криптовалютних біржах із метою обслуговування фінансових операцій угруповання.

Коли 2019 року СБУ та прокуратура завдали першого потужного удару по «Хімпрому», його лідер Єгор Буркін встиг виїхати до однієї з країн Латинської Америки, звідки й досі намагається дистанційно керувати процесами. Ще тоді його оголосили в міжнародний розшук з червоною карткою Інтерполу. Оскільки фігурант переховується за кордоном, матеріали щодо нього виділено в окреме провадження — до суду вони підуть після затримання.

Затримання в межах операції. Фото: Національна поліція України

2023 року відбулося реформування Департаменту боротьби з наркозлочинністю, одним із ключових напрямів роботи якого стало викриття організаторів наркобізнесу, ліквідація підпільних нарковиробництв, а також виявлення та перекриття каналів постачання і збуту наркотичних засобів.

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Саме від 2023 року правоохоронці розпочали системну роботу з викриття та поступового руйнування злочинної структури «Хімпром». Основну увагу зосередили на встановленні угруповань, які продовжували діяти на території України, визначенні їхніх учасників, напрямів діяльності та механізмів реалізації наркотиків. Важливим етапом цієї роботи стало налагодження тісної взаємодії з Управлінням боротьби з наркотиками США (DEA), яке має розгалужену мережу представництв у різних країнах світу. Міжнародна співпраця дала змогу посилити координацію зусиль у протидії транснаціональній наркозлочинності та викритті діяльності організаторів злочинної мережі.

Робота правоохоронців. Фото: Національна поліція України

Американські колеги розуміють, що Буркін скоїв на нашій території. І вони розуміють загрозу, яку він становить для європейської безпеки і Сполучених Штатів Америки. Адже його злочинний бізнес не обмежується Україною. Ви знаєте, що він починав у рф, потім потрапив в Україну, де за кілька років розгорнув наркомережу (орієнтовно від 2016 до 2019 року). Й далі поширив свій вплив на інші країни.

Нацполіція створила спільні слідчо-оперативні групи з правоохоронцями Албанії, Казахстану, Литви, Латвії, Чехії. У межах спільної роботи правоохоронці документували всі напрями злочинної діяльності «Хімпрому» — від організації наркотрафіку, функціонування вербувальних і шахрайських call-центрів до вчинення насильницьких злочинів. Загалом у межах розслідувань Національною поліцією України затримано понад 50 осіб, причетних до діяльності злочинної мережі.



Наркошопи U420

— У квітні Нацполіція провела масштабну операцію та ліквідувала мережі магазинів U420, пов’язаної з «Хімпромом». Нагадайте, що саме тоді вдалося зробити і що відбувається зі справою зараз: чи залишаються під арештом активи, чи завершилися експертизи?

— У квітні 2026 року Нацполіція зруйнувала наркобізнес «Хімпрому» та ліквідувала мережу магазинів «U420» по всій країні. Усі 105 торгових точок закриті назавжди. Також поліцейські ліквідували виробничі потужності у Києві та Дніпрі. Повідомили про підозру у торгівлі наркотиками шістьом основним організаторам та менеджерам.

Вилучено 54 тисячі літрів продукції із вмістом CBD; 12 тисяч джоїнтів та 3 тонни суміші для джоїнтів, а також гроші — 2 728 069 грн, 55 675 доларів, 24 340 євро, 8 740 фунтів стерлінгів. Накладено арешт на 416 рахунків суб’єктів господарювання, задіяних у схемі, та арештовано майже 4 млн USDT. Вони досі під арештом. Призначено та триває понад 2800 експертиз.



Силове «крило» та корупційний прейскурант

— Під час документування мережі U420 ви зафіксували, що картель намагався підкупити правоохоронців. Які були «розцінки» і за що саме пропонували гроші? Чи були прямі погрози поліцейським?

— Буркін дійсно вірив, що може всіх купити… Але річ у тім, що його ж оточення вводило його в оману та заробляло на ньому кошти, хизуючись можливістю домовитись зі всіма. Від 30 тисяч доларів США пропонували за збір інформації про будь-яку особу, до 100 тисяч доларів — за витік відомостей про заплановані обшуки або проведення негласних слідчих (розшукових) дій із зазначенням місця їх здійснення. За 300 тисяч доларів представники угруповання намагалися забезпечити повідомлення про підозру «незручному» для них поліцейському, а за 500 тисяч доларів — намагалися домогтися вручення підозри поліцейському та його поміщення до слідчого ізолятора на кілька днів. Найбільшу суму — 2 мільйони доларів США — зловмисники були готові заплатити за усунення з посади керівника Департаменту боротьби з наркозлочинністю. Шукали зв’язки, хто міг би це зробити. Підписати такий наказ міг лише голова Нацполіції, та цього не сталося. Керівник Департаменту перебуває на робочому місці та продовжує виконувати свої обов’язки. Це говорить про те, що вирішити питання злочинцям не вдалося. Торгало (керівник департаменту — Ред.), якому надходили прямі погрози від Буркіна (що підтвердила фоноскопічна експертиза), не просто залишився на посаді — цього року Президент України присвоїв йому звання генерала поліції третього рангу.

Під час обшуків правоохоронці знаходили листівки з прізвищами конкретних оперативників: «Будете беспределить, устрою скандал на всю страну и порву семьи! Вас не всю жизнь будет спасать корочка«. Наголошую: погрози були адресними й мали на меті психологічний тиск і зрив документування.

Ці дані демонструють, наскільки значні фінансові ресурси угруповання було готове використовувати для збору службової інформації, тиску на поліцейських та втручання в роботу правоохоронної системи.

— Що відомо про спроби Буркіна впливати на медіа?

— Сам Буркін на записах казав, що для безперешкодної роботи «U420» домовлятиметься з медіа та громадськими організаціями, згадуючи, що: «Мы будем стараться «тушить» это все в прессе. 5-6 ГОшек нарисовались, мы все «повыключали», кому денег дали, кого попросили», а залишилися журналісти та один «маріупольський хлопець, який був у полоні».

— Відомо, що у «Хімпромі» було силове крило для розправ з опонентами. Які злочини на його рахунку і скільки людей уже затримано?

— Лідер «Хімпрому» використовував свої зв’язки з кримінальними «авторитетами» та раніше засудженими особами для вчинення насильницьких злочинів проти своїх опонентів: облити кислотою, вчинити підпал, вистрелити з автомата по вікнах, скинути вибухівку, залякати.

Речові докази. Фото: Національна поліція України

Ліквідацію силового блоку «Хімпрому» ми розпочали у лютому 2026 року, ще до того, як поклали край мережі наркошопів. Департамент карного розшуку спільно зі слідчими Головного слідчого управління та спецпризначенцями затримав трьох організаторів і 23 виконавців. У квітні 2026 року лідеру злочинної спільноти «Хімпром» Єгору Буркіну повідомлено про підозру — за ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 15 Кримінального кодексу України. 05.08.2026 Єгора Буркіна оголошено в міжнародний розшук за замовлення й організацію насильницьких злочинів.



— Як вдалося зберегти розслідування в таємниці, коли картель шукав джерела витоків? Чи є підозри конкретним особам у співпраці з «Хімпромом»?

— Ми усвідомлювали, що зловмисники будуть шукати різні джерела витоку інформації, тому й з самого початку обмежили коло осіб, які були обізнані в розробці. Ключову роль у викритті та ліквідації структур наркокартелю відіграли Департамент боротьби з наркозлочинністю, Головне слідче управління та Департамент карного розшуку Національної поліції України. Щоб уникнути витоків інформації, бо рух справ можна вирахувати навіть моніторингом реєстру судових рішень, повну картину зі всією сукупністю зібраних доказів знали лише на той час кілька людей з керівництва: Вигівський (Іван Вигівський, нинішній голова МВС) Цуцкірідзе (Максим Цуцкірідзе, т.в.о голови Нацполіції), Торгало (Дмитро Торгало, керівник департаменту боротьби з наркозлочинністю), я та ще п’ятеро поліцейських. Інші співробітники працювали за окремими завданнями зі збирання доказової бази лише в окремих визначених напрямах і в різних кримінальних провадженнях, що дозволило відносно зберегти конфіденційність слідчих дій.

Щодо підозри конкретним особам — наразі службові перевірки та досудове розслідування триває, а імена тих, кого могли перевіряти чи підозрювати в можливій співпраці та незаконній діяльності, до здобуття вагомих доказів не варто називати, щоб не зашкодити слідству.

— Чи правильно я розумію, що для остаточної ліквідації наркомережі в Україні знадобилися зміни на рівні законодавства? Яким є результат?

— Наркошопи «U420» торгували продукцією, яка містила синтетичний канабіноїд ПІНАКА, на той час — речовина не була заборонена в Україні. Щоб знищити мережу, спершу було потрібно ліквідувати законодавчу прогалину, і Нацполіція, розуміючи серйозну загрозу синтетичного канабісу для здоров’я людей, ініціювала перед МОЗ питання щодо внесення ПІНАКИ до переліку заборонених речовин ще у вересні 2025 року.

Весь час, поки тривали регламентні процедури (тільки громадське обговорення займає не менше 30 днів), «Хімпром» намагався тиснути на поліцейських і шукав шляхи заблокувати ці зміни. Нарешті, 7 лютого набула чинності відповідна постанова Кабінету міністрів України № 146 від 5 лютого 2026 року, і 14 квітня поліція поставила крапку в існуванні проєкту «Хімпрому» — «U420» в Україні. І тут є важлива юридична деталь: до ухвалення постанови вся продукція, яку реалізовували в магазинах U420, з юридичної точки зору не вважалася наркотичними засобами.

Після того, як поліція ліквідувала «U420», наркокартель намагався продати частину товару через новий проєкт — сайт B420, але під час 5-го етапу операції з викриття вербувальних колцентрів у серпні, сайт заблокували, залишки товару вилучили та оголосили Буркіну ще одну заочну підозру. 25.08.2026 у результаті міжнародної операції з ліквідації вербувальних ланок транснаціональної злочинної спільноти «ХІМПРОМ» Єгору Буркіну повідомлено про підозру – за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4,5 ст. 27 Кримінального кодексу України.

02.09.2026 Єгора Буркіна оголошено в міжнародний розшук.

У Єгора Буркіна на той час уже були напоготові цілі лінійки продукції (ведмедики, печиво, жуйки, джоїнти) з похідними синтетичного наркотику ПІНАКА, тобто ті самі наркотики з мінімальною зміною формули, достатньою для того, щоб це вважалося новою, незабороненою сполукою.

Зазвичай таку речовину виводили на ринок під іншою назвою, й поки тривала заборона — наркоділки заробляли мільйони. Але ми цю лазівку закрили. Національна поліція та МВС разом із МОЗ домоглися ухвалення постанови КМУ № 1213 від 2 жовтня 2026 року, згідно з якою контроль поширюється вже не лише на конкретні сполуки синтетичних наркотиків, а й на їхні похідні.

Колцентри

— Після 2019 року «Хімпром» не зник, а перебудував структуру і вийшов за межі України? Як наркоторгівля виявлилась пов’язана з колцентрами, які функції вони виконували? Чи є в них «російський слід»?

— Після подій 2019 року структура «Хімпрому» дещо змінилась: до наркотичного напряму додався ринок шахрайських колцентрів. Використовуючи насильницькі та корупційні методи, фігуранти поширювали свій вплив на території України та ЄС. У грудні 2025 року поліція зупинила діяльність мережі шахрайських колцентрів, жертвами якої стали жителі країн ЄС, а збитки становили близько 50 млн грн. Підозрюваними у справі стали 11 осіб, а шістьох іноземців — учасників групи, яких розшукував Інтерпол, було затримано та екстрадовано до Латвії і Чехії.

Нещодавно підозри отримали ще п’ятеро фігурантів, а троє причетних до забезпечення роботи колцентрів були затримані за ст. 208 КПК. Особа, яка відповідала за колцентри «Хімпрому», Сочка М. І., оголошений в міжнародний розшук.



Інше «крило» колцентрів відповідало за вербування людей для збуту наркотиків і було ключовим елементом інфраструктури злочинної спільноти «Хімпром». Нацполіція у взаємодії з підрозділом боротьби з наркотиками Генерального секретаріату Інтерполу, Адміністрацією з боротьби з незаконним обігом наркотиків США (DEA), а також правоохоронними органами Республіки Казахстан та Республіки Албанія провели багатоетапну міжнародну операцію з ліквідації вербувальних колцентрів.

Ми задокументували повний механізм функціонування міжнародної мережі вербувальних call-центрів — від організації та управління call-центрами, пошуку і вербування осіб до їх подальшого залучення до безпосереднього наркозбуту в різних державах. Буркін намагається масштабувати та поширити свій вплив на всі країни, зокрема Євросоюзу, де у нього буде профіт (від. англ. — прибуток). Між правоохоронними органами Литовської, Латвійської, Чеської республік, Казахстану та України створено спільну слідчу групу (JIT) «Cоnnect». Завдяки цій співпраці та за інформацією українських поліцейських у липні 2026 року ліквідовано ще 2 колцентри у Туреччині. У межах спільної діяльності учасників JIT Connect проведено 21 обшук на території Турецької та Чеської Республік, затримано 93 особи (з них два організатори — громадяни України).

Хочу звернути вашу увагу на те, що перші диверсанти, які від квітня 2024 року підпалювали військові авто та релейні шафи на замовлення рф (загалом зафіксовано 1024 підпали, затримано 608 осіб), вербувалися в тих самих наркотичних Telegram-каналах — хоча безпосереднього зв’язку «Хімпрому» з ФСБ слідство на цей час не зафіксувало.

— Попри те, що лідер «Хімпрому» роками переховується за кордоном, нещодавно з’явилися нові підозри та згадки про активізацію міжнародного розшуку. На якому етапі зараз процес його екстрадиції, про які саме нові епізоди йдеться і чи є реальні шанси побачити його на лаві підсудних в Україні?

— Лідер злочинної спільноти Буркін Єгор перебуває у міжнародному розшуку від 31.07.2019 за фактами створення злочинної організації, незаконного збуту наркотиків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Національна поліція України оголосила Буркіну ще дві підозри, за якими його оголошено в Міжнародний розшук з червоними картками Інтерполу (як основному замовнику й організатору насильницьких злочинів та за створення вербувальних колцентрів та поширення наркотиків у складі злочинної організації).

Нацполіція веде тривалу роботу з DEA та колегами з Мексики щодо екстрадиції лідера наркокартелю. Не вчора і не місяць тому. Сподіваюсь, що наші колеги з Албанії та Казахстану також оголосять його в міжнародний розшук.

— На оприлюднених у Мережі записах Буркін згадує заступника керівника Офісу президента Олега Татарова як нібито «людину на вершині». Як ви прокоментуєте це?

— На мою думку — це спроба дискредитації через злість за зруйновані злочинні проєкти. Я ознайомлений з матеріалами розслідування, доказовою базою та записами розмов, які безпосередньо здійснював і надсилав Буркін. Те, як Буркін каже про Олега Татарова і що саме каже, підтверджує, що Татаров створював йому відчутні проблеми. Лідер «Хімпрому» називав його з чітким озлобленням «товарищ с ОП, который нас почему-то не любит». Ми бачимо численні спроби Буркіна через посередників знайти контакт з різними впливовими особами, які б могли, на його думку, забезпечити вплив на правоохоронну систему, на тих поліцейських, які притягують до відповідальності учасників злочинної організації Буркіна. Ба більше, у записах погроз на адресу Торгала Буркін згадував прізвище Татарова саме як людини, яку він вважав перешкодою для усунення Торгала з посади керівника ДБН і, відповідно, перешкодою незаконній діяльності Буркіна. Це я мʼяко кажу, там звучить значно грубіше.

Документування таких злочинних груп міжнародного масштабу потребує допомоги різних органів влади, координації між ними, єдиної позиції, якщо хочете, це можна назвати політичною волею.

Я думаю, що Буркін розуміє, наскільки серйозних заходів ми вживаємо для встановлення місця його перебування, затримання й екстрадиції в Україну.

Розслідування ще триває, і я вас запевняю, що попереду — додаткові підозри у фінансових зловживаннях та відмиванні брудних коштів, намаганні впливати на правоохоронців й спробах тиску та підкупу. І це не останні активні дії Національної поліції України для ліквідації цієї злочинної структури та притягнення організатора «Хімпрому» до кримінальної відповідальності в Україні.



Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Нєбитов розкрив правду про операцію поліції проти наркокартелю «Хімпром». Поліція спростувала закиди щодо причетності до покривання наркоторгівлі та нагадала, як її працівники повністю зачистили мережу U420.







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