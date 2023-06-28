Лінійний перелом скроневої кістки: мама 8-місячної Мії із Краматорська розповіла про стан доньки після ракетного удару

Через черговий російський теракт у Краматорську натепер відомо про загибель трьох дітей - це дівчата - 17 і сестри-двійнята 14 років - Юлія та Анна Аксенченки. Вони саме закінчили восьмий клас місцевої школи, йдеться в ТСН.

Серед поранених теж є діти. Відео із мамою із закривавленою малечею облетіло усі соцмережі. ТСН зв’язалася із родиною і з’ясувала: немовляті лише 8 місяців, її звати Мія. І в неї - лінійний перелом скроневої кістки, а також множинні колото-різані рани голови. Дівчинку госпіталізували до краматорської лікарні. Її стан нині стабільний.

“Ситуація стабільна. Мене теж трошки зашили, це не так страшно як з дитинкою. Але обійшлося, зараз ще перевіримось у Києві. Зараз приїде швидка і їдемо далі в “Охматдит” на обстеження. Ми все зробили, знімок голівки, але МРТ ще треба зробити”, - розповідає в ексклюзивному коментарі ТСН мама малечі Ярина.

У Краматорську, де напередодні росіяни влучили "Іскандером" у центр міста, уже дев’ять загиблих

Вона додає, що у місці влучання були лише кілька хвилин і врятувала їх стіна. “Ми зайшли замовити їжу додому, ми сіли буквально на хвилиночку, поки чоловік сходив. Він прийшов, сів і нас одразу привалило, балка прилетіла. А ракета була за сусідньою будівлею одразу”, - додає жінка.

Нагадаємо,

у Краматорську, де напередодні росіяни влучили "Іскандером" у центр міста, уже дев’ять загиблих. Рятувальники ще шукають людей під завалами. І, як передає кореспондент ТСН Олександр Загородний, який відучора працює на місці трагедії, точно відомо про ще одну людину, тіло якої побачили рятувальники і наразі намагаються його дістати.

Досі на місці події чергують містяни - вони чекають на інформацію про долю своїх рідних.

Досі на місці події чергують містяни - вони чекають на інформацію про долю своїх рідних.

Щодо поранених - відомо про понад 50-т потерпілих. Серед них і троє громадян Колумбії - політик з цієї країни, письменник та журналістка. Українська письменниця, яка була з ними у кафе, дістала складне поранення. Як повідомив голова Донецької обладміністрації, потерпілих у тяжкому стані вже перевезли до лікарні в сусідній області.

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