Ліпнина, золота сантехніка та басейн: за скільки сьогодні можна купити будинок на Львівщині (фото)

Найдешевший будинок на Львівщині коштує 3000 доларів / © pexels.com

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Львівська область залишається одним із привабливих регіонів для життя в Україні під час війни. Серед плюсів — це відносно спокійний регіон, який не так часто атакують росіяни, близкість до кордону та навіть можливість проживати у крортних зонах.

Скільки коштує купити будинок у селах Львівщини і чи правда, що це дуже дорого — у матеріалі ТСН.ua.

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Найдешевші будинки на Львівщині: за скільки можна купити і який вигляд вони мають

Найбюджетніші будинки на Львівщині зазвичай можна знайти у віддалених селах. З мінусів — це погане транспортне сполучення із містом чи невідремонтовані дороги.

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Проте, на відмінну від Закарпатської області, будинки на Львівщині під знос чи капітальний ремонт стартують від 3000 доларів.

До прикладу, за такою ціною у Стрийському районі в селі Володимерець можна придбати старий будинок.

«Продається будинок у селі Володимирці Львівської області, Стрийський район. З присадибною ділянкою (22 сотки). Будинок знаходиться в центрі села, близько біля школи, магазину, церкви та клубу», — йдеться в описі.

© OLX

У Шептицькому районі в селі Купичволя за 3200 доларів можна придбати закинутий будинок із земельною ділянкою 25 соток. Продавець також пропонує поторгуватись.

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Будинок у селі на Львівщині / © OLX

Схожих пропозицій на одному із сайтів оголошень — безліч. Здебільшого власники визнають, що їхні будинки в аварійних станах, а тому приміщенні під знесення.

Будинок за 5500 доларів на Львівщині потребує ремонту або ж під знесення / © OLX

Якщо ж будинок розташований у горах чи поблизу відомих міст-курортів Трускавця чи Східниці, то там ціна навіть на старий і нежитловий будинок стартуватиме від 7000 доларів.

«Продаж дерев’яного будинку в горах на березі річки, поблизу кордону з Польщею.

Є світло. Газ на ділянці. Криниця, літня кухня, стайня, стодола, пивниця. Приватизована земельна ділянка площею 18 соток. Через дорогу — ліс», — йдеться в одному із оголошень.

Будинок за 7000 доларів на Львівщині / © OLX

За 7000 доларів пропонують будинок у селі Кропивник. Приміщення потребує ремонту, хоч будинок у відносно житловому стані. Проте вода до будинку не підведена, а заявлено, що у дворі є криниця.

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Автор оголошення стверджує, що до польського кордону від села всього 20 кілометрів. У селі немає школи, проте є можливість їздити шкільним автобусом на заняття.

Будинок на Львівщині за 7000 доларів / © OLX

Будинок на Львівщині за 7000 доларів / © OLX

Будинок на Львівщині за 7000 доларів / © OLX

Будинки у житловому стані на Львівщині: яка ціна

За будинки у житловому стані на Львівщині доведеться заплатити від 12 000 доларів. Проте тут не будуть ідеальні умови. Дуже часто — це буде приміщення, яке все ж потребує ремонту чи до будинку не підведена вода.

«Продам будинок в с. Кавсько з ділянкою 20 сотих. Обжитий, так як проживають люди. В будинку 3 кімнати та коридорчик з кухнею, та горище, встановлені пластикові вікна. До будинку є прибудова з терасою. Стан будинку житловий. На території немає води, неподалік є колодязь з питною водою. Світло, газ присутні. На території є господарські споруди. До будинку прокладений асфальт. В селі є магазини, школа, садок, нова пошта та аграрна компанія», — йдеться в одному із оголошень.

Будинок за 12 000 доларів / © OLX

Будинок всередині / © OLX

Будинки на Львівщині за 30 000 доларів: який вони мають вигляд

За 29 000 доларів на Львівщині можна придбати будинки у житловому стані. Також маючи такі кошти можна розглянути села поблизу великих міст, як-от: Дрогобича, Стрия чи Шептицького. Іноді можна знайти і біля Львова, проте якщо йдеться про обласний центр, то це будуть недобуди або приміщення у поганому стані.

До прикладу, за 29 000 доларів пропонують будинок у житловому стані із туалетом всередині біля Дрогобича.

Будинок біля Дрогобича / © OLX

Будинок всередині / © OLX

Також за 30 000 доларів можна придбати будинок у Стрийському районі. Приміщення справді у житловому стані і тут є всі вигоди.

«Продаж 3-кімнатного будинку в с. Стриганці. Загальна площа будинку — 88 м². Земельна ділянка — 21 сотка. Матеріал стін — шлакоблок. Підключені всі необхідні комунікації», — йдеться в оголошенні.

Будинок за 30 000 доларів / © OLX

Будинок за 30 000 доларів / © OLX

Будинок за 30 000 доларів / © OLX

Найдорожчі будинки на Львівщині

Найдорожча нерухомість на Львівщині — це звісно у Львові. Тут пропонують будинки чи старі вілли навіть за 2 мільйони доларів. Проте якщо брати до уваги лише села, то у приміському селі Сокільники за 2 мільйони доларів можна купити будинок із басейном.

«Інтер’єр будинку витриманий у сучасному елегантному стилі: декоративна штукатурка, гіпсова ліпнина, натуральна паркетна дошка, плитка, іспанська сантехніка, дизайнерське освітлення та продумане зонування простору», — йдеться в оголошенні

Будинок за 2 000 000 доларів / © OLX

Будинок за 2 000 000 доларів / © OLX

Будинок за 2 000 000 доларів / © OLX

Будинок за 2 000 000 доларів / © OLX

Будинок за 2 000 000 доларів / © OLX

Будинок за 2 000 000 доларів / © OLX

У Львівській області будинки у поганому стані можна придбати за доволі бюджетною ціною. Проте розташовані вони будуть подалі від центральних трас та великих міст.

Якщо у вас є понад 20 000 доларів, то ви можете розглянути кращі варіанти. Тут можуть бути старі будинки у невеликих містах Львівщини чи будинки у житловому стані в селах. Якщо понал 30 000 доларів — то вам пощастить придбати будинок у житловому стані біля великих міст.

Будинки у хорошому стані біля Львова чи Трускавця стартуватимуть від 45 000 доларів. Чим кращі умови — тим більша вартість.

Найдорожча нерухомість на Львівщині — у селах Львівської громади або ж поруч. Тут, як ми і писали, вартість будинку може сягати 1-2 мільйони доларів.

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