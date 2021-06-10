"Липові" довідки і пришвидшення виплат: коли Україна перейде на електронні лікарняні

Розробники переконують, що після переходу на електронну систему "липові" лікарняні зникнуть.

Україна переходить на електронні лікарняні. Це зменшить паперову роботу для медиків, біганину кабінетами для пацієнтів, а також пришвидшить виплати за листками непрацездатності. Зараз заборгованість по лікарняних — три мільярди гривень.

Як працюватимуть електронні лікарняні, та що робити, якщо вам іще видали паперовий листок, йдеться 10 червня у сюжеті ТСН.19:30.

Лікар у кілька кліків формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність, а пацієнту на телефон приходить повідомлення — процес успішний.

Також читайте Зеленський підписав закон про відновлення виплати лікарняних українцям

Так система мала б виглядати в ідеалі.

І сьогодні її презентували представникам одразу трьох міністерств — соцполітики, охорони здоров'я, та цифрової трансформації. Однак коли усі міністри зібралися в тісному кабінеті — раптом пропав Інтернет.

Це максимально життєва ситуація. Система підвисає, а у віддалених амбулаторій перебої з Інтернетом — звичайна справа. Міністр цифрової трансформації каже, що це через те, що роками не вкладалися гроші в інфраструктуру.

Від 1 вересня всі медзаклади мають перейти на електронний лікарняний. Електронні лікарняні звільняють самих медиків від писанини. Крім того, що потрібно без помилок заповнити сам бланк, так ще відомості про лікарняний треба внести у численні журнали. На відшкодування непрацездатності держава витрачає 18 мільярдів гривень щороку.

Новини України: як працюватимуть електронні лікарняні

Паперовий лікарняний можна без проблем купити. У Мережі ціна послуги стартує від 300 гривень. Розробники переконують, що "липові" лікарняні зникнуть. Електронна система дасть змогу відстежувати тих лікарів, які видають аномальну кількість листків непрацездатності.

Як тільки листок сформований, в системі його одразу може бачити і роботодавець, і Фонд соціального страхування, а це пришвидшить виплати за лікарняними, бо зараз заборгованість складає близько 3 мільярдів гривень.

Листок непрацездатності — найпопулярніший документ. За минулий рік 5,5 млн українців приходили до медзакладів за лікарняними. Впродовж літа паперовий листок існуватиме паралельно з цифровим.

Якщо ваш заклад ще не приєднався до електронної системи і вам видали паперовий лікарняний, не треба ніде його реєструвати. За старою схемою віддаєте його роботодавцю. Ось такий перехідний період буде тривати до вересня.

Раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, чи з’являться електронні свідоцтва про шлюб та розлучення.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання