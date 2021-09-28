"Липові" довідки: як Україна бореться з масовими підробками COVID-сертифікатів

З переходом до "жовтої" зони і наявності обов'язкових щеплень серед вчителів, держслужбовців — ціни на підробки виросли більш ніж вдвічі.

Фейкові довідки про вакцинацію подорожчали з двох тисяч гривень до п'яти, як тільки Україна перейшла в "жовту" карантинну зону і з'явився перелік професій, де вакцинація є обов'язковою. Тим часом Міністерство охорони здоров'я пропонує відстороняти керівників закладів, працівників яких підозрюють у фальсифікації COVID-сертифікатів, або навіть повністю позбавляти заклади фінансування. Ірина Маркевич повернулася з Черкас, де сімейну лікарку підозрюють у продажу щонайменше п'ятдесяти довідок.

Про це йдеться 28 вересня у сюжеті ТСН.19:30.

Кіберполіція проводила обшук у кабінеті, за їх інформацією сімейна лікарка видавала "липові" міжнародні свідоцтва про вакцинацію. Ціна послуги 5 тисяч гривень. Нині медичний працівник переюуває на лікарняному по догляду за дитиною.

32-річна лікарка тільки на початку року вийшла з декретної відпустки. За словами колег, тиха, не помітна. Ніяких нарікань на її роботу не було.

Адміністрації амбулаторії досі не може прийти до тями і пояснень від сімейної лікарки не чула, бо з нею не має зв'язку.

У кіберполіції переконують у сімейної лікарки була спільниця. Вона листувалася у месенджерах. В кабінеті ж друкувалися фейкові свідоцтва для тих, хто не хотів вакцинуватися. Поліції відомо як мінімум про 50 таких клієнтів.

Новини України: у Черкасах сімейну лікарку підозрюють у виготовленні фейкових довідок про вакцинацію

Свідоцтво про вакцинацію з печаткою тільки сімейного лікаря не дійсне. Виїхати з ним закордон не можливо кажуть в амбулаторії. І показують, як має виглядати справжня довідка.

Лікарка, яку підозрюють у підробці документів, не мала можливості заносити данні в систему "Хелсі", звідки бере інформацію застосунок "Дія" і генерує електронний ковідний сертифікат.

Тобто по суті сімейна лікарка видавала папірець за кілька тисяч гривень. "Липу" можна було ідентифікувати лише раз глянувши на цей документ. Однак попит на сертифікати про вакцинацію росте. З переходом до "жовтої" зони і наявності обов'язкових щеплень серед вчителів, держслужбовців — ціни виросли більш ніж вдвічі. Ще в серпні "липа" коштувала 2 тисячі. Нині суми доходять доходить до 5.

Ось на Прикарпатті ділки орендували кімнату при туристичній фірмі. Спочатку підробляли ПЛР тести, а від липня взялися за свідоцтва про вакцинацію. Друкували їх на звичайному принтері, а потім підтверджували підробними печатками приватних і державних лікарень з різних областей України. Кожного тижня мали мінімум 20 клієнтів.

У МОЗ ініціюють кримінальну відповідальність за підробку документів про вакцинацію.

Зокрема депутати мають проголосувати за:

штраф від 17 до 34 тисяч грн або обмеження волі до 2 років для українців , які замовляють "липові" довідки про вакцинацію;

штраф до 68 тисяч грн або позбавлення волі до 2 років для лікарів, які свідомо вносять неправдиву інформацію про щеплення;

штраф до 170 тисяч грн або позбавлення волі до 3 років за підробку документів про вакцинацію з метою розповсюдження.

Крім того, очільник МОЗ Віктор Ляшко пропонує на час розслідування відстороняти керівників закладів, працівники яких підозрюються у фальсифікації COVID-сертифікатів.

У разі повторного порушення амбулаторію повністю позбавлятимуть фінансування через розірвання угоди з Національною службою здоров'я.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області медпрацівниця торгувала фейковими міжнародними сертифікатами про проходження вакцинації від COVID-19.

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