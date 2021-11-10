"Липові" приймання: як майже дві сотні українці вже після смерті підписали декларації із сімейним лікарем

"Липові" приймання: як майже дві сотні українці вже після смерті підписали декларації із сімейним лікарем

У НЗСУ обіцяють, що до кінця листопада в медзакладах з'являться спеціальні люди, які контролюватимуть електронну систему.

Дніпрянка в своєму електронному кабінеті пацієнта побачила, що її 9-річний син побував на прийманні в психіатра, а ще з тиждень ходив до лікаря в тубдиспансер. І це в той час, коли дитина сиділа на уроках. А родичі 175 померлих людей, навіть, і не підозрювали, що покійні, вже після смерті, підписали декларації з сімейними лікарями.

Про те, чому на електронній системі, яка б мала полегшити комунікацію пацієнтів та лікарів, намагаються нагріти руки та яка відповідальність за це - 9 листопада йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Про фейкові візити до лікарів Анастасія Кулакова написала пост у соцмережі й з'ясувалося, що вона така не одна:

У мого тата така сама історія, виявляється, він регулярно відвідував уролога та пройшов у нього курс масажів.

Я взагалі був на консультації в гінеколога, згідно з HELSI (система, де пацієнт може записатися до лікаря на приймання і бачити всі свої візити - Ред.).

Жінка прагне щоби псевдо-візити її сина до лікарів, скасували: "Моделюємо ситуацію – він виросте і захоче стати контррозвідником. Наприклад. Йому потрібна ця історія – візит до психіатра?".

Тим часом у диспансері, де буцім-то на прийманні в психіатра побувала дитина, розводять руками. Лікарка, яка "намалювала" прийом, запевняють, дуже добросовісна, але вже звільнилася. І просто так в електронну систему, переконані, вона б нічого зайвого не записала. Ось телефоном може підтвердити.

"Жоден лікар-психіатр не може "намалювати" дані пацієнта", - підтвердила вона телефоном.

Медична директорка центру з надання психіатричної допомоги Наталя Вишневська зазначає, що на обліку цієї дитини не було, а зробити запис можливо, лишень якщо звертався хтось із родичів. Бо інших доступів до персональних даних ні у кого немає.

"Коли пацієнт приходить на консультацію, його шукають в електронній базі за прізвищем та датою народження", - пояснюють у компанії-розробниці, як лікар створює електронний запис.

Приміром, "Іванов іван" - лікар бачить чотири картки. В ідеалі - лікар мав би перевірити який пацієнт його - за номером телефону чи ідентифікаційним кодом. Але, визнають, коли в коридорі черга, то медики можуть поспішити і помилитися - та вписати консультацію однофамільцю. Видалити помилкову інформацію лікар не може. Система дозволяє лишень зазначити, що прийом був помилковий.

"Помилково проведене приймання - дві причини на вибір: невірно ідентифікований пацієнт, механічна помилка", - пояснюють у компанії.

За помилкове приймання лікар має давати пояснення - кажуть у Національній службі здоров'я. Бо ж кількість відвідин впливає на те, яке фінансування отримає заклад. Коли ж пацієнт побачив, що йому приписали послугу якої не було, рекомендують звертатися до керівників медзакладу, які вже розбиратимуться із лікарем, який вписав невірну інформацію. А ще обіцяють, що до кінця листопада в медзакладах з'являться спеціальні люди, які контролюватимуть електронну систему.

"Ми працюємо над тим, щоб запровадити спеціальну роль в електронній системі охорони здоров'я, яка буде називатися медичний адміністратор. Це уповноважена особа закладу охорони здоров'я, яка має право здійснювати обробку медичних даних і позначати їх помилковими у закладі", - резюмував директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров’я Дмитро Черниш.

Роботи з електронною системою, кажуть у Національній службі здоров'я, чимало. Бо з'являються не лишень "липові" прийоми, а й фейкові декларації. Ось виявили, що в одеській клініці уклали декларації зі 175 людьми, що вмерли.

Фейкові візити до лікарів: як померлі українці вже після смерті підписали декларації із сімейним лікарем

Коли ж служба здоров'я навідалася до клініки з перевіркою, то декларацій із покійними на місці не було. Начеб-то возили на якусь перевірку і їх зненацька вкрали.

"У мене була коробка з документами у машині. Я мав ділові зустрічі. Коли повернувся - коробки нема. Машина відкрита", - пояснює ситуацію директор клініки і запевняє, що про декларації з "мертвими душами" він уперше чує.

Тим часом Національна служба здоров'я зробила перерахунок і зобов'язала повернути назад гроші, сплачені за обслуговування "мертвих душ". Паралельно звернулися й до правоохоронних органів. У службі здоров'я також кажуть, до поліції можуть звертатися й ті, хто побачив свої фейкові візити до лікарів, бо підробка даних - це кримінальна відповідальність.

Нагадаємо:

Від початку листопада в Україні відкрили 118 кримінальних проваджень за підробку COVID-сертифікатів та результатів ПЛР-тестів. За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, в більшості випадків фігурують медики.

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