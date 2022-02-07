"Липові" заповіти: подробиці афери сільських чиновників, які обкрадали покійних односельців

Голови сільрад оформляли право власності на земельні ділянки на своїх родичів та знайомих.

На Хмельниччині прокурори викрили масштабну аферу сільських голів. Посадовці підробляли заповіти покійних односельців, добре знаючи, у кого близької рідні не було. Кілька справ про чиновницьку аферу уже в суді.

Про це йдеться 7 лютого в сюжеті ТСН.19:30.

У селі Галузинці - обшарпані хати, порожні вулиці, немає школи і магазину. Залишилась хіба родюча земля, але її, як кажуть місцеві мешканці, вже починають скуповувати.

“Люди користувалися, сіяли пшеницю, а тут - приїжджають люди на крутих машинах і кажуть, що вже купили цю землю”, - розповідав один із тутешніх селян Вадим Єлець.

Але землю не лише купують, але й крадуть в односельців. Як розповіли в прокуратурі, голова сільради підробляла заповіти померлих, в яких не було близьких родичів. Виявилося це під час моніторингу судових рішень.

“Вони знали, що люди, які повмирали, не мають спадкоємців, і таким чином вирішили набути право на земельні ділянки, які належали цим людям на користь своїх знайомих, близьких”, - повідомив прокурор Летичівської окружної прокуратури Володимир Делінда.

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Староста села Галузинці Алла Маєвська, яку звинувачують у підробці документів, відмовляється розповідати на камеру про цю історію. Та врешті зізнається, що оформила на знайомого 5 гектарів. За це він міг отримувати від фермерів 60 тисяч гривень щорічно. Каже, що так він допомагав громаді.

У селі Божиківці схема була та ж. Майже 2 гектари землі місцева жителька заповіла своїй доньці, але обоє померли. Тодішня голова сільради Ольга Багрій склала заповіт від імені покійної на свого чоловіка і підробила підпис секретаря.

Але посадовиця допустила помилку в одній довідці. А в теперішнього старости, який мав би її виправити, виникли підозри.

Ольга Багрій вже не працює в сільській раді. Двері у неї вдома ніхто не відчинив.

“Можливо, їх спонукало на цей крок те, що припиняли діяльність сільські ради і тому в них виникла остання можливість вчинити кримінальне правопорушення”, - припустив прокурор Володимир Делінда.

До речі, дізнатися, чи не вкрали вашу спадщину, юристи радять обов'язково перевіряти. Адже не всі знають, що у померлих родичів, надто неблизьких, наприклад, був земельний пай. Зробити це можна у нотаріуса або у відкритих реєстрах.

“Є державний реєстр нерухомого майна, за яким можна за прізвищем, ідентифікаційним номером, кадастровим номером об'єкту нерухомості, перевірити кому воно належить, у якому розмірі чи є обтяження, чи дії якісь вчиняються і хто ці дії вчиняє”, - пояснив юрист Віталій Головенько

Справи про підробки заповітів вже передали до суду. Винним загрожує до трьох років обмеження волі. А в прокуратурі певні - провадження щодо очільників громад не останні.

У Хмельницькій області прокурори викрили аферу сільських голів з "липовими" заповітами | Новини України

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