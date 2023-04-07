Лише для боїв за Крим: Жданов пояснив, чому Путін не оголошує чергову мобілізацію

Президент Росії Володимир Путін на сьогодні побоюється оголошувати нову хвилю мобілізацію для війни проти України. Він може на це піти лише в разі загрози для окупованого Криму.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

Зауважимо, з’явилася документи, в яких йдеться, що окупанти збираються тікати з захопленого Бердянська. Водночас відомо, що Путін побоюється офіційно оголошувати так звану другу хвилю мобілізації. Жданов відповів на запитання, чи можуть росіяни діяти за таким сценарієм: після контрнаступу ЗСУ Путін подивиться, які території вдалося деокупувати, і використає це для підняття градусу "ура-патріотизму" в суспільстві РФ – буцімто вони втратили територію, тому треба оголошувати другу хвилю мобілізації.

"Я думаю, що це може статися лише стосовно півострова Крим. Тому що вони сьогодні не можуть навіть визначитися стосовно Конституції: вони досі називають війська "ЛНР" та "ДНР", хоча говорять, що вони входять до збройних сил РФ. Навряд чи це станеться саме так. Побоювання все ж таки переможуть. Бо кількість постраждалих в цій війні в РФ зростає. Хоч підтримка залишається дуже високою, але в суспільстві все одно є невдоволення. Є регіони, де дуже багато загиблих і поранених, а є регіони, де мобілізація ще фактично не починалася. Але легко не буде", – пояснив військовий експерт.

Він також прокоментував інформацію про плани окупантів щодо втечі з Бердянська.

"Стосовно евакуації. Це не евакуація, це створення планів. Це захід цивільної оборони. Вони готують списки, команди, але лише на випадок евакуації. А цей випадок може настати тільки тоді, коли українські військовослужбовці будуть наближатися, в Мелітополі буде чутно артилерійську канонаду. Тільки тоді", – зазначив Жданов.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що Росія не відправляє на війну жителів Москви або Санкт-Петербурга, адже влада хвилюється через "можливість внутрішнього заколоту". Водночас воювати відправляють в'язнів та уродженців колонізованих територій РФ.

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