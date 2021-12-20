Лише два регіони не виконують умов: Ляшко анонсував скорочення "червоної" зони в Україні

Лише два регіони не виконують умов: Ляшко анонсував скорочення "червоної" зони в Україні

Покинути "червону" зону регіони зможуть найближчими днями.

В Україні є лише два регіони, які не виконують умови виходу із "червоного" рівня епіднебезпеки щодо коронавірусу. Інші - або вже вийшли з "червоної" зони, або їх виведуть найближчими днями.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав на брифінгу 20 грудня.

"Сьогодні в Україні епідситуація значно краще, ніж в європейських країнах. Станом на зараз, лише 2 із 25 регіонів України не виконують умови виходу із червоного рівня епіднебезпеки. Це Волинська та Запорізька області. Решта 23 регіони або вже виведені із червоного рівня або будуть виведені найближчими днями рішенням комісії з питань техногенно-екологічної небезпеки та надзвичайних ситуацій", - констатував Ляшко.

До слова, станом на 20 грудня у "червоній" зоні перебувають: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська, Чернігівська області.

Очільник МОЗ також зауважив, що цього року ситуація ще більш ускладнена тим, що в європейських країнах переважає циркуляції& "Дельта" штаму, який і в Україні в жовтні-листопаді призвів до чергового і найбільшого спалаху хвороби. Крім того, загрожує і новий варіант "Омікрон".

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"Нам загрожує і новий варіант "Омікрон", який виявлений вже в більш ніж 90 країнах світу, а можливі наслідки циркуляції та домінування якого поки ще невияснені.

Нагадаємо, МОЗ на період новорічно-різдвяних свят посилює вимоги карантину в Україні. Радуцький перелічив обмеження.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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