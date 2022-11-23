Лише тиждень вдома: військовий, якого через "запах" виганяли в тамбур потяга, повернувся на війну

Наразі захисник вже на фронті - на відпочинок у нього було 9 днів з урахуванням часу на дорогу.

Військовий Віктор Якименко, якого при поверненні додому вигнали в тамбур потяга, вже знов поїхав на фронт захищати Україну.

Про це в коментарі ТСН.ua повідомила його донька Любов.

"Наразі батько вже на фронті. У нього була відпустка, дев’ять днів з урахуванням часу на дорогу", - повідомила нам Любов.

Що відомо про скандал з військовим в поїзді "Укрзалізниці"

В середині листопада у поїзді "Укрзалізниці" стався скандал: військового Віктора Якименка, який повертався зі служби на Донеччині додому - до Києва у відпустку, вигнали до тамбуру, бо "від нього погано пахне". Захисник був змушений провести там сім годин.

"Замість того, щоб приймати вдячність від людей, які боронять Україну, дуже "ввічлива" провідниця попросила його вийти в тамбур і спати там, бо від нього погано пахне", - розповіла на своїй сторінці в Instagram засновниця благодійного фонду "Країна нескорених" Любов Оліградська, до якої звернулися родичі постраждалого.

Інцидент швидко отримав розголос у Мережі та на нього відреагували в "Укрзалізниці". На офіційній сторінці компанії заявили, що розібралися в ситуації.

"Військового, який повертався додому, пасажири звинуватили у "поганому запаху" і виставили до тамбура вагона. Наші стюарди недостатньо чітко зреагували на ситуацію і не помітили конфлікту, дозволивши захисникові провести решту подорожі в тамбурі", - повідомили в "Укрзалізниці".

Своєю чергою, донька військового, Любов раніше в коментарі для ТСН.ua так розповіла про своє ставлення до пасажирів:

"Бумеранга в житті, мабуть, ніхто не відміняв. Ніколи в житті та нікому я нічого поганого не бажаю, засуджує Бог", - сказала нам Любов.

На запитання про те, як довго її батько був на фронті, після чого опинився в потязі з такими пасажирами, дівчина відповіла так: "Я його не бачила від початку війни…"

Військового вигнали в тамбур через запах - скандал пояснила психологиня

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на інцидент з військовим, якого вигнали в тамбур. Він зауважив, що правильно, що солдат заслуговує на повагу безвідносно до будь-якого контексту - політики, соціального статусу, культурних, естетичних чи ароматичних переконань, а в Україні повага до солдата має бути поза будь-яким контекстом, якщо ти українець і це український солдат.

"Висловлюю свою вдячність та повагу до українського солдата, Віктора Івановича Якименка. Я бажаю йому гарно провести відпустку з рідними, до яких він повернувся з Донбасу. Саме завдяки їм ми всі живемо у вільній та незалежній Україні. І ті, хто трапився на його шляху в цьому потягу та не пройшов тест на звичайну людську гідність та вдячність, забули, що теж їздять у поїзді завдяки їм", - зауважив Кулеба.

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