Лише український газ та чому дрони небезпечніші за ракети: чи готова Україна до опалювального сезону

Україна готується до нового опалювального сезону під час війни. Наступна зима буде першою, яку наша держава пройде винятково за рахунок власного газу. Імпортне паливо державним коштом не купуватимуть.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Україна вперше під час опалювального сезону користуватиметься лише газом власного видобутку

Керівники державних компаній, учасники енергетичного ринку та урядовці зібралися на конференції обговорити, як Україна готується до прийдешньої зими та ймовірних атак росіян. Сильні сторони України перерахував прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Це зокрема значно сильніша система протиповітряної оборони, відремонтовані після минулих атак потужності і сильна підтримка іноземних партнерів. Але розслаблятися рано - адже передбачити поведінку Росії складно, та й зима може бути холоднішою ніж торік. Утім в оселях українці буде тепло - запевняють учасники конференції.

"Хочу подякувати НАК "Нафтогаз", всім приватним компаніям, які збільшують видобуток газу. 157 тисяч метрів пройдено за перше півріччя", - сказав очільник уряду Денис Шмигаль.

Для енергосистеми дрони небезпечніші за ракети

Голова компанії Укренерго Володимир Кудрицький зазначив, якщо рік тому росіяни робили ставку на ракети, то тепер масовано шлють на Україну дрони. Це завдає нашій країні більше шкоди, адже безпілотники - точніші і їх складніше збити.

Фото: Facebook-сторінка Володимира Кудрицького

"ППО - найважливіший елемент стійкості нашої енергосистеми. Ми можемо постійно відновлювати, укріплювати, але тільки надійна ППО дасть нам змогу більш-менш безпечно пройти зиму", - наголошує Володимир Кудрицький.

Після війни має бути ринок енергії

А от після завершення воєнного стану Україна має запровадити ринок енергії, коментує голова правління групи компаній "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

"Впевнений, що після перемоги Україна має запровадити реформу ринку енергії, запровадити ринкові механізми, відмовитися від регулювання, щоб позбавитися радянської історії в цьому відношенні і розвиватися як сучасна європейська держава", - каже він.

Запровадження ринкових механізмів в енергетиці призведе до конкуренції, а вона, своєю чергою - до підвищення якості послуг - впевнений керівник "Нафтогазу".

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Нагадаємо, в уряді відповіді, чи будуть піднімати ціни на газ, тепло та гарячу воду під час опалювального сезону.

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