Лист із запізненням на 50 років: литовська пошта розшукала адресатів, які не отримали свої послання вчасно

Лист із запізненням на 50 років: литовська пошта розшукала адресатів, які не отримали свої послання вчасно

Припускають, що листи могли "зникнути" через непорядного поштаря.

П’ятьом литовцям надійшли листи з минулого. Написані в сімдесятому році, вони так і не знайшли адресатів - найімовірніше, через крадія.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Лист зі штампом 1970 року від полячки Єви мала отримати 12-річна дівчинка. Але тільки в 63 Геновефа змогла прочитати, як її подружка по листуванню ходить до школи пішки в 20-градусний мороз, бо автобуси більше не їздять до її селища.

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В часи відсутності інтернету таке листування, згадує литовка Женев’єва, багато хто вів. Адреси охочих школярів публікували в журналах. Дружба Гені ї Єви так і згасла, ймовірно кожна з дівчат думала, що іншій забракло часу відповісти. Аж раптом зателефонували з пошти.

«Я так здивувалася. Я думала, це жарт, що мене хтось просто розіграв. Але вони кілька разів перепросили, сказали, що хочуть доправити листа мені до рук, знайшли його під час ремонту», - розповідає жінка.

З діри на будівельників раптово посипалися пожовклі конверти. Усього сімнадцять - і всі розірвані. Ймовірніше за все, нечистий на руку поштар шукав у закордонних листах щось коштовне. А не знайшовши, заховав до вентиляційної шахти. Знайшли їх, коли заходилися перебудовувати старе відділення пошти.

«Коли звідси знесли двері, попадала цегла навколо, і вони вивалилися. Будівельники сказали, простіше за все просто викинути їх, але я вирішив спробувати щось з ними зробити», - каже працівник пошти.

Новини світу: п'ятьом литовцям надійшли листи з минулого

Поштарі перетворилися на детективів і протягом кількох місяців шукали адресатів. Звіряли вулиці, багато з яких тепер називаються інакше. Живих залишилося лише п’ять.

«Для них отримувати такі листи - це дуже емоційний момент. Одна пані сказала, це наче раптово виловити пляшку з моря. Ковток історії, ще трохи знань про те, що відбувалося з рідними та друзями 50 років тому. Про що ти сам тоді думав», - кажуть на пошті.

Тепер Геновефа буде розшукувати подругу дитинства.

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