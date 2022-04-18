Листи у тил: боєць тероборони започаткував проєкт для подяки українцям, які допомагають армії

Листи у тил: боєць тероборони започаткував проєкт для подяки українцям, які допомагають армії

Проєкт "листів у тил" започаткував військовослужбовець Тероборони Юрко з позивним "Батяр".

Боєць тероборони започаткував проєкт – надсилає з фронту листи українцям, які допомагають армії. Чоловік каже, що ідея прийшла, коли смакував голубці від волонтерів і роздивлявся дитячі малюнки, що надіслали з тилу. За таку підтримку захотів віддячити людям.

Як працює пошта з фронту, йдеться в ТСН.

Львів’янка Олександра зачитує рядки з листа, який отримала з фронту. Що прийде ця звістка, дівчина й гадки не мала.

"Я побачила в поштовій скриньці цей лист і мене це так розчулило, просто до сліз. Я побігла його одразу читати і мені стало набагато-набагато легше, я зрозуміла, що важлива", — розповідає вона.

Лист написаний від руки, перечитувала вже не раз. Зізнається, слова і поради військового працюють краще заспокійливого.

Проєкт "листів у тил" започаткував військовослужбовець Тероборони Юрко з позивним "Батяр". Донедавна він займався гончарством, але з початком повномасштабної агресії пішов на фронт.

Як народилася ідея, чоловік розповів журналістам телефоном: "Я систематично вживав вареники, які передавали волонтери і вдягався в теплий одяг. В цей спосіб вони нам дякують за те, що робимо ми, і в нас є можливості сказати "дякую".

Боєць тероборони започаткував проєкт з відправки листів з фронту українцям, які допомагають армії

Аби якомога більше людей отримали листи з фронту, підключилися друзі Юрка. Юлія, наприклад, передала військовому для слів підтримки десятки чистих листівок. А ще дівчина створила групу у соцмережі "Листи в тил". Саме туди пишуть люди, які хочуть отримати листівку.

Усім, хто замовив листа, Юрко відписується і відправляє його, як тільки потрапляє у містечко, де є пошта. Єдине, щоб слова були справді корисними, просить написати кілька слів про тих, кому адресується листівка.

"Коли просять написати дитині, яка постійно малюнки надсилає, вітається з кожним військовим, яка хоче у військо, я цю інформацію перетравлюю і пишу листа, думаючи про того, хто є адресатом", — зазначає боєць.

Листи від Юрка отримали вже близько сотні людей — здебільшого це волонтери чи діти, які надсилають малюнки на фронт. Аби справді розуміли, що роблять важливі для військових речі.

Читайте також: