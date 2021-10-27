Листопад буде напруженим: головна санітарна лікарка Львівської області про нову хвилю COVID-19 та чому хворіють діти

ТСН.ua поспілкувався із головною санітарною лікаркою області, очільницею Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталією Іванченко.

У Львівській області фіксують збільшення кількості інфікованих коронавірусом. Через це очільник Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко зазначив, що вже найближчим часом регіон потрапить у "червону" зону карантину.

У Львові також ввели суворі карантинні правила, зокрема у працівників перевіряють наявність COVID-сертифікатів, а від понеділка, 1 листопада, усі школи міста переходять на дистанційне навчання. У місті також обмежили проведення масових заходів.

"Динаміка поширення коронавірусу сьогодні є дуже високою, тому це вимагає ухвалення складних рішень. Фіналізуватимуть всі рішення на комісії з питань ТЕБ і НС", – розповів Андрій Москаленко, перший заступник міського голови Львова.

Львівські медики ж наголошують, що люди все частіше хворіють коронавірусом у тяжкій формі та з серйозними ускладненнями.

"Людей госпіталізують у тяжкому стані. Також зараз непередбачуваний перебіг коронавірусу. Щодо штаму "Дельта" - це в тисячу разів більше вірусне навантаження на організм. Звідси і важкість стану та непередбаченість хвороби. Також втричі побільшало випадків тромбозів. А звідси - інсульти, тромбоемболія легеневої артерії, через яку, як правило, пацієнти помирають. Також є тромбози магістральних артерій, дрібних артерій, безартеріальних судин. 25 жовтня мали випадок тромбозу великих судин у пацієнта, якому довелось ампутувати кінцівку", - сказала завідувачка кардіологічного та COVID- відділень КНП "8-ма міська клінічна лікарня м. Львова" Валентина Коваль.

Про те, наскільки серйозним є спалах COVID-19 в регіоні, ТСН.ua поспілкувався із головною санітарною лікаркою області, очільницею Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталією Іванченко.

Яка ситуація із коронавірусом? Чи складніше зараз, ніж це було навесні?

Ситуація й насправді складна. Львівська область зараз уже досягнула тих показників захворюваності на коронавірус, як це було навесні. З такими темпами область має всі шанси найближчим часом потрапити у "червону" зону карантину. На мій погляд, це – нова хвиля коронавірусу в області. Зараз у нас госпіталізовано 3114 осіб, з яких 95 % - невакциновані

Зростає і кількість летальних випадків від COVID-19. Загалом найбільша частка серед летальних випадків в категорії 75+, друге місце – 65+. Проте летальні, але все ж поодинокі випадки, фіксують серед людей різного віку: і 34, 40 і 43 роки. Є й такі, які ніколи не хворіли хронічними захворюваннями, але на жаль, помирають. Наймолодші, які померли від коронавірусу на Львівщині – це двоє пацієнтів 17 років.

Які зараз симптоми коронавірусу, чи щось змінилось у порівнянні із попередніми хвилями?

Якщо говорити про клінічний перебіг коронавірусу, то впродовж останніх двох тижнів знову почали з’являтись такі симптоми, як аносмія та втрата смаку. Їх не було вже тривалий час. Запалення легень та пневмонії й надалі виникають. Масових повідомлень про тромбози поки ще нема. Але серед числа летальних випадків через COVID-19, то досить багато є тромбоемболій легеневої артерії.

З чим Ви пов’язуєте цей спалах коронавірусу, адже влітку ситуація була спокійною?

Звичайно, що це чергова хвиля коронавірусу. Ми, медики, це пов’язуємо із тим, що зайшов в Україну новий штам "Дельта". І зрозуміло, що зараз він розповсюдився. А його характеристики – це більша заразність, скорочений інкубаційний період, більша частка дітей серед числа хворих. А тому це було прогнозовано, що число пацієнтів восени точно зросте. На Львівщині ми вже досягнули піку березня 2021 року. А тому ситуація і надалі важка.

Чому діти частіше хворіють коронавірусом "Дельта"?

Діти хворіють через те, що штам "Дельта" їх частіше вражає. Медики тих країн, де цей штам уже циркулював попереджали про те, що цей вірус часто вражає саме дитячий організм. Зараз дійсно частка дітей серед хворих на Львівщині збільшилась з 5% до 7,5%. Але більшість дітей все ж хворіють легко на коронавірус. У них такі симптоми: незначне підвищення температури до 37, нежить. Батьки не завжди можуть розпізнати в цьому коронавірус. Це можна підтвердити лише під час обстеження. Проте все ж збільшилась кількість дітей, які потребують стаціонарного лікування. Якщо зазвичай у Львівській області госпіталізовували 10-12 дітей, то зараз у нас в області 44 дитини перебувають у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" із діагнозом COVID-19.

Чи є на Львівщині місця у лікарнях для хворих на коронавірус?

У Львівській області місця у лікарні є. З передбачених ліжок у нас заповнено трохи більше, ніж 62%. Трохи більше, ніж на 65% заповнені ліжка із киснем. У нас працює швидка медична допомога, яка доставляє жителів області в ті лікарні, де є місця.

У Львівській області, як і по Україні, збільшилась кількість вакцинації. З чим Ви це пов’язуєте?

Минулого тижня на Львівщині був рекорд із вакцинації. Тоді за добу щепилось понад 21 тисяча осіб. Два дні поспіль було понад 20 тисяч. Проте на вихідні темпи вакцинації впали. Від 8 листопада запрацюють обмежувальні заходи для певних працівників стосовно неможливості їх праці без щеплень і це дуже простимулювало людей до щеплень. Також на Львівщині були дні, коли різко збільшилась смертність від коронавірусу. І це теж для багатьох стало приводом до вакцинації.

На Ваш погляд, доки триватиме цей спалах захворюваності на коронавірус?

Дуже важко сказати, доки триватиме цей пік захворюваності. Ріст пішов і ми вже другий місяць бачимо тенденцію до зростання. Ми розуміємо, що зараз воно точно не зупинеться. А тому готуємось до напруженого листопада. А там уже побачимо, що буде далі.

Нагадаємо, інфекціоністка розповіла, кому необхідно робити третю дозу вакцини від COVID-19.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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