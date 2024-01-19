Літак F-16: чи кращий він від російської авіації та чи змінить його поява ситуацію в Україні

Літаку F-16 виповнюється 50 років, попри це він один із найсучасніших та наймасовіших винищувачів світу, на який чекають і в Україні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Івана Петричака.

Історія створення F-16

F-16 - літаючий радар, винищувач, бомбардувальник, перехоплювач. Він був створений, щоб протистояти російській військовій авіації.

Над розробкою F-16 почали працювати після В'єтнамської війни. У квітні 65-го року минуло століття у повітряному бою над азійською республікою зійшлися тодішні американські винищувачі F-4 Phantom та радянські МіГ-21.

Тоді перемогли МіГи. А тому перед командуванням військово-повітряних сил США постало завдання створити винищувач нового покоління.

Іван Петричак

Перший політ F-16 здійснив у 1974 року, але невдало. Під час пробігу по злітці в прототипа стався збій електроніки, через що пілотові на свій страх довелося підняти машину в небо. Допрацьованого його прийняли на озброєння США вже за 4 роки потому.

Від моменту створення і дотепер він пройшов кілька глибоких модернізацій і з фронтового винищувача - став універсальним бойовим літаком.

Як F-16 змінить ситуацію на полі бою

"Нині однодвигунний F-16 може нести озброєння більше, ніж російський МіГз двома двигунами. Та найважливіше - його радіолокаційна система. В залежності від модифікацій вона дозволяє побачити повітряну цілі задовго до того, як ціль виявить його", - каже Іван Петричак.

2003 року під час війни в Іраку американський літак знову зіштовхнувся у протистоянні з російським конкурентом. Загалом є кілька епізодів боротьби F-16 та МіГ-29. Утім й досі, однозначної відповіді хто ефективніший - нема.

"Авіація зараз не воює в ближніх боях, фактично", - каже речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Вже не одне десятиліття війна у повітрі йде як протистояння технологій. Хто кого раніше виявить - раніше зможе запустити ракету і встигне сховатися. Це - одна із стихій F-16.

Нині це однин з основних тактичних винищувачів США, а загальна кількість операторів F-16 — близько трьох десятків країн. Більшість сусідів України вже експлуатують чи будуть експлуатувати ці літаки: Польща та Туреччина — вже, Словаччина та Болгарія — у найближчі роки.

"Там є ракети, які можуть, суттєво, погіршити ситуацію для фронту росіянам", - каже Юрій Ігнат.

Винищувачі F-16 прибули до Данії для навчання українських льотчиків / Фото: Збройні сили Норвегії на Х (Twitter)

Скептики кажуть: у найближчій перспективі здобути перевагу у повітрі навіть з цими літаками Україна не зможе. Мовляв, навіть окупанти, маючи перевагу у кількості бортів - здобути панування у фронтовому небі не змогли. Утім, такого завдання перед F-16 ніхто й не ставить.

"Відігнати російську тактичну авіацію з прикордонної ділянки – це він забезпечить. Знищення логістичних коридорів в Росії, куди зараз ми зі своєю технікою достати не можемо. Тому, насправді, тут питання не в тому, що це буде перелом війни. Тут питання в тому, що ми нарешті отримаємо посилення повітряних сил за рахунок того, що у них буде озброєння, яке може протиставити російському", - каже Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт.

За два роки повномасштабної російсько-української війни натівські пілоти піднімали у небо американські "файтінги" тисячі разів. Перехоплювали російські бомбардувальник, стримували провокації, патрулювали. Втім дотепер їх зона відповідальності наближалася до українських кордонів не ближче, ніж 30 кілометрів.

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Нагадаємо, Зеленський в Давосі заявив про вразливість російських літаків.

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