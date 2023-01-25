Літаки F-16 для України: авіаексперт розповів про їхні переваги та вказав на проблеми експлуатації

Навчання на цих літаках може тривати до пів року.

Україна від західних союзників ймовірно зможе отримати літаки F-16. Вони можуть боротися із ворожими системами ППО.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів авіаексперт і провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. О. К. Антонова Валерій Романенко.

"Все сходиться до того, що ми ймовірно отримаємо літаки F-16. Чому так склалось? Ці літаки є у Польщі, Словаччини, Румунії, Болгарії. Тобто для забезпечення бойових завдань - ці літаки ідеальні. Якщо виникають проблеми, то в якісь із країн Європи буде створено сервісний центр. Туди ми зможемо ці літаки передавати для ремонту, щоб не вести до США, Туреччини. Зараз схиляються саме до цих літаків, хоч ми не відмовимось і від інших. Ідеально було б отримати два типи літаків - F-15 і F-16. Останній може боротись із ворожими літаками, боротися із ворожими системами ППО. Він здатний придушити ППО росіян у цілому районі. Хоча для того, щоб отримати літаки, нам потрібно переобладнати наші злітно-посадкові смуги. Бо їх ми можемо використовувати лише з міжнародних аеропортів або підвішувати на них лише половину зброї. Усі кричать про покупку літаків, але забувають про те, що ми повинні отримати багато складових", - пояснив експерт.

Романенко додав, що навчання пілотів на цих літаках може тривати до пів року.

Нагадаємо, очільник МЗС України Дмитро Кулеба натякнув на те, що держава може отримати від західних партнерів винищувачі F-16 американського виробництва.

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