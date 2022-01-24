Літаком з Прикарпаття до Києва відправили донорські органи для пересадки: відео

Літаком з Прикарпаття до Києва відправили донорські органи для пересадки: відео

Трансплантації органів у столиції ще тривають.

Літак ДСНС доправив з Прикарпаття до Києва печінку та нирку для двох пацієнтів, які очікували на трансплантацію.

Як йдеться у випуску ТСН.Ранок, спочатку борт рятувальників привіз зі столиці до Івано-Франківська хірургів для проведення операцій із забору органів.

На прохання родини в лікарні не надають інформацію про людину, яка стала посмертним донором. Загалом його органи дали шанс на порятунок чотирьом людям. Серце для пересадки доправили реципієнту у Хмельницькому. Одну нирку пересадили на місці, в Івано-Франківську. А другу нирку та печінку літаком доправили до Києва. У столиці трансплантації ще тривають.

До Києва літаком доправили печінку та нирку для пересадки пацієнтам | Новини України

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