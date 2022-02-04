Літні люди зранку бадьорі, а підліткам важко прокидатись: як сон залежить від віку

Літні люди зранку бадьорі, а підліткам важко прокидатись: як сон залежить від віку

У США вважають, що уроки в школах повинні починатись об 10:00.

У дорослих, літніх людей, дітей та підлітків є свої потреби у сні. Так, пенсіонерам потрібно менше часу, щоб виспатись, а підліткам та дітям - більше.

Про це 4 лютого йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Як вкласти дитину спати, щоб не виникало проблем

Дитяча письменниця Катерина Бабкіна і її первісток Міша недосипають разом. У гостях у письменниці консультантка зі сну Ніка Бєльська розповіла, що у такому віці дитина має спати 11-14 годин.

Важливі ритуали. Дитині слід створити умови, що передують сну, і чітко повторюватимуться щовечора

"Одне і те саме місце для сну і намагатися, щоб усі члени родини вкладали одним і тим самим способом дитину спати, щоб очікування були однакові від цього процесу", - каже Ніка Бєльська.

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Підліткам потрібно спати по 8-10 годин на добу

Тараса до сну теж треба припрошувати. Ввечері він любить засидітись за комп'ютерними іграми. А потім ще трошки в телефоні. Лягати спати пізно для підлітків абсолютно нормально, кажуть експерти.

"Більшість підлітків тимчасово стають совами. А тому для них досить важко вставати рано в школу: у них багато чого перелаштовується в цей час, гормони, стрімко ростуть, тому велика кількість сну їм необхідна. При цьому вони вважають себе більш дорослими і хочуть засиджуватися пізніше", - каже Ніка Бєльська.

Проте через те, що Тарас змушений прокидатися до школи о 6:20, він спить у кращому разі сім годин. При нормі в його віці 8-10 годин.

У США вважають, що уроки в школах повинні починатись об 10:00

У США провели дослідження, яке показало, що 65% підлітків не висипаються. 8:00 для них - це як четверта ночі для дорослого. Тож оптимальний початок уроків 10-11 година. Експеримент із зсувом першого уроку на годину показав: у старшокласників покращилася здатність до навчання, запам’ятовування, емоційний стан і навіть індекс маси тіла.

Мама Тараса співчуває сину та теж підтримує перенесення уроків. А от в Міністерстві охорони здоров’я - проти. Визнають, в Україні досліджень ніхто не проводив, тож керуються санітарним регламентом, за яким уроки слід починати 8-9 ранку.

"Підйом учня близько 7:00 вважається нормою, бо якраз починається світловий день. У всьому світі практикується початок навчання саме в ранкові години, оскільки концентрація уваги учнів досягає свого піку з 10 до 13", - каже експертка МОЗ Марта Мельник.

У США попри очевидні переваги для підлітків уроки теж не перенесли. Порахували, що це зашкодить економіці і створить незручності батькам, які зранку теж добираються на роботу. Допомога невиспаним старшокласникам прийшла звідки не чекали. Дистанційне навчання - час, що витрачався на дорогу - тепер для сну

У антропологічному дослідженні Тіни Полек найбільшою перевагою дистанційного навчання підлітки назвали саме можливість виспатися.

Найкраще висипляються літні люди

Реально не відчувати дефіциту сну в щоденному житті щастить лише тим, кому за 60.

"У поважному літньому віці з'являється таке парадоксальоне скорочення сну. Люди починають не тільки менше спати, а й прокидатися раніше", - каже експертка.

Наталя чула жарти про світанкових пенсіонерів, які "окуповують" маршрутки, тож свою ранкову активність спалює на стадіоні.

"Я проходжу 7 кругів по 400 метрів. Це виходить 3 км", - каже Наталія Шевченко.

Свій сон пані Наталя вважає ідеальним. Каже, такий можна заслужити добрими думками і справами.

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