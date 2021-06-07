Літні відпустки-2021: які популярні країни вже доступні для українців і що там із карантином

Друге поспіль літо українці проведуть в умовах пандемії.

Туризм у світі, який пандемія коронавірусу поставила на паузу, 2021 року поступово відновлюється. Із наближенням тепла та літа більшість людей починають роздумувати над відпусткою: вирушити за кордон чи просто вибратися на дачу. Нині туристам складно планувати поїздку через пандемію коронавірусу та й залишаються чинними карантинні правила та обмеження. Але порівняно з минулим роком, цьогоріч туристам буде відкрито більше країн.

Куди та як українці можуть поїхати на відпочинок цього літа з’ясовував ТСН.ua.

В яких країнах українці зможуть відпочивати влітку-2021

Туреччина

Цей туристичний напрямок попри карантин залишився одним із найбільш популярних серед українців. Та попри це, щоб в'їхати до Туреччини на відпочинок, станом на 7 червня потрібно надати негативний ПЛР-тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду. Він повинен бути англійською мовою. Ця вимога не поширюються на дітей віком до шести років.

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Водночас, за інформацією Avianews, тест на коронавірус можуть не здавати ті пасажири, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 і мають офіційний документ про це. Імунізація повинна бути завершена щонайменше за 14 днів до приїзду.

Ще однією альтернативою є експрестест на антиген коронавірусу. Але він повинен бути виконаний за 48 годин до моменту перетину кордону Туреччини. В іншому разі ваш документ можуть визнати не дійсним.

Крім того, серед варіантів документ, який засвідчує, що особа перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців.

Для в'їзду до Туреччини обов'язково потрібно мати і страховий поліс на COVID-19 і заповнену електронну форму на сайті Міністерства охорони здоров'я країни.

Вимоги до електронної форми:

Документ треба заповнити за 72 години до прибуття до країни.

Заповнену форму слід роздрукувати або зберегти на смартфон чи інший девайс, а потім показати представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс. Цю форму перевірятимуть на кордоні Турецької Республіки.

Пасажири без заповненої форми на авіарейс потрапити не можуть, а за брехню у документі на туриста навіть можуть накласти адміністративні санкції, а також заборонити в’їзд до країни.

Зазначені вище правила, попередньо, діють від 1 до 30 червня 2021 року включно.

Щодо карантинних вимог, то в Туреччині їх дещо послабили, і наприклад, ресторанам та кафе дозволили приймати клієнтів у приміщенні від 07:00 до 21:00, а доставка можлива до пів ночі.

Слід нагадати і про комендантську годину, яка в будні дні і в суботу діє від 22:00 до 05:00.

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Єгипет

В Єгипті, де як і в безлічі інших країн світу, зазнали чималих збитків протягом минулого року, цього літа очікують на збільшення туристичного потоку. Нині країна послабила обмеження для відпочивальників і для того, щоб потрапити до Єгипту, українцям треба мати з собою лише негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19, який зроблений не пізніше, аніж за 72 години до прибуття.

Для тих, хто прилітає до аеропортів курортних міст Хургада, Шарм ель-Шейх, Марса-Алам та Таба та не має такого документа, може здати аналіз безпосередньо в цих летовищах. Ціна - 30 дол.США (трохи більше 810 грн).

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Але слід зауважити, що в цьому разі туристам доведеться бути в готелі, поки не надійде результат тесту. Орієнтовний час виконання - до 24 годин.

Утім, до зроблених в Україні тестів є низка вимог:

Довідка обов’язково має містити точну дату та час здавання тесту, його різновид та інформацію про особу, якій належить аналіз;

Документ повинен бути виданий офіційною лабораторією, яка має реєстрацію;

У ньому повинна бути печатка лабораторії, підпис лікаря та/або QR-код, за яким можна перейти на результат тесту на сайті лабораторії;

Результат має бути виданий англійською мовою;

Забороняються виправлення, підтирання чи правки;

Не приймаються сертифікати заповнені від руки.

Якщо на відпочинку в Єгипті підтвердився коронавірус?

Туристів із позитивними результатами ПЛР-тестів, які зробили в зазначених аеропортах курортних міст, відправляють на ізоляцію в окремих корпусах на території готелю, який вони забронювали.

Там вони перебуватимуть, допоки не отримують негативний ПЛР-тест. Таким туристам забороняється виходити із номера та перебувати на території готелю.

Окремо, щоб потрапити до Єгипту, необхідно мати візу. Її отримати можна до вильоту, або після прильоту в аеропорту.

Якщо оформлювати онлайн версію, то це необхідно зробити не пізніше, аніж за днів до поїздки. Під час подорожі з собою потрібно мати і роздруковану копію е-візи.

Греція

Наразі в’їхати до Греції можливо через міжнародні аеропорти; морські порти Патри, Ігуменіца, Керкіра; сухопутні прикордонні пункти пропуску Промахонас та Орменіо (цілодобово); Евзоні (з 7:00 до 23:00).

Туристам з України для в’їзду потрібно заповнити спеціальну форму PLF за 24 години до перетину кордону.

Мандрівників до Греції пускають з дотриманням однієї з цих вимог:

сертифікат повного курсу вакцинації (зробленої не раніше ніж за 14 днів до дати в’їзду)

негативний ПЛР-тест на коронавірус, який зроблений не раніше ніж за 72 години. Документ має бути з перекладом на англійську мову

довідка про перенесений коронавірус чи наявність антитіл. Такий документ теж повинен містити переклад на англійську мову (чинність довідок: від 2 до 9 місяців від дати видавання).

Зазначені вище вимоги розповсюджуються також на дітей віком від 5 років.

Крім того, на пункті пропуску через державний кордон Греції туристів вибірково можуть тестувати на коронавірусу. У разі позитивного результату тестування інфіковані особи будуть перебувати на 14 денному карантині у визначених урядом місцях.

Також у країні діють карантинні обмеження, наприклад, заклади сфери розваг, культури та спорту – зачинені; бари, кафе, ресторани працюють виключно на вулиці. У приміщеннях та відкритому просторі обов'язковими є маски.

Грузія

Потрапити до країни можна літаком, але тільки за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус. Його слід зробити не пізніше, ніж за 72 години до прильоту на територію країни. Діти теж проходять тестування. Показувати тест треба прикордонному пункті пропуску Грузії.

Також вимогою є наявність документа, який підтверджує повний курс (дві дози) будь-якої вакцинації проти COVID-19. Його треба показати на прикордонних пунктах пропуску Грузії. На третій день перебування в Грузії туристам доведеться пройти повторне тестування на COVID-19 за свій рахунок.

Перед перетином державного кордону необхідно заповнити спеціальну анкету, вказавши історію поїздок за останні 14 днів, контактні дані (адреса, номер телефону, адреса електронної пошти тощо)

Якщо турист приїздить до Грузії під час дії комендантської години (від 23:00 до 5:00), необхідно замовити відповідну перепустку. Для цього треба зателефонувати на урядову гарячу лінію за номером 144.

Щодо карантину, то окрім комендантської години, вкрай суворих обмежень немає. Так, ресторани і об’єкти харчування відновили свою роботу (окрім вихідних), також працюють дитячі розважальні центри та кінотеатри.

Якщо на відпочинку в Грузії в туриста підтвердився коронавірус, а самоізолюватися самостійно немає можливості, таких пацієнтів розміщують в COVID-готелях, де посилені компоненти терапії і забезпечено постійне медичне спостереження.

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Албанія

Країна впускає до себе туристів без негативних ПЛР-тестів і карантину. Перевірка стану здоров’я проводиться вибірково в пунктах перетину кордону. Але деякі авіакомпанії можуть перевіряти у пасажирів ПЛР-тест на COVID-19 до вильоту до Албанії.

У країні діє комендантська година від 00:00 до 06:00. Нічні клуби, паби та дискотеки залишаться закритими. Маски потрібно носити у закритих приміщеннях, громадському транспорті та в місцях, де неможливо дотримуватися дистанції.

Болгарія

Громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії за умови наявності одного з таких документів:

сертифікату повного курсу вакцинації (зробленої не раніше, аніж за 14 днів до дати в’їзду). У документі мають бути вказані: особисті дані особи та інформація про вакцину;

негативного ПЛР-тесту, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону або негативний результат швидкого антигенного тесту, проведеного за 48 годин до в’їзду в країну;

документа, який підтвердує перенесений коронавірус чи наявність антитіл у період від 15 до 180 днів від зазначеної в документі дати проведення дослідження.

Діти до 5 років звільнені від зазначених вимог.

У Болгарії всім обов’язково потрібно носити захисні маски у закритих приміщеннях, а також у відкритих громадських місцях, де є скупченість людей і неможливо дотримуватися дистанції 1.5 між ними.

Новини світу: українці можуть планувати відпочинок у Чорногорії, Болгарії та Греції

Чорногорія

Однією з найбільш зручних для туристів країн, де не потрібні додаткові довідки, є наразі Чорногорія. До країни пускають мандрівників без необхідності жодних тестів.

Водночас у посольстві закликають туристів утриматися від автомобільних подорожей і використовувати прямі перельоти, або непрямі з мінімально коротким часом для пересадки.

Слід зауважити, що в Чорногорії повністю скасували нічну комендантську годину і дозволили пересування між регіонами. На літніх терасах ресторанів та кафе дозволено виконання живої музики від 19:00 до 22:00. У громадських місцях можуть збиратися одночасно до 20 осіб.

Домініканська Республіка

Єдиною умовою для в’їзду є заповнення перед прильотом електронної форми за посиланням. Також слід пам'ятати, що в країні діє надзвичайний епідеміологічний стан та комендантська година.

Мальдіви

Обов’язковою умовою для в’їзду на територію Мальдів є наявність негативного ПЛР-тесту на Covid-19 (англійською мовою). Тест має бути зроблений не пізніше, ніж за 96 години до вильоту. В аеропорту прибуття необхідно пройти обов’язковий температурний скринінг, перебувати у масці, дотримуватися дистанції.

Також необхідно туристам т.зв. електронну "Декларацію про стан здоров’я мандрівника". Її подавати треба в електронному вигляді до міграційної служби Мальдів за 24 години до прильоту/вильоту. Заповнити та подати відповідну декларацію можна за цим посиланням.

Тут також треба віза. Щоб отримати її після прибуття до Мальдів, слід підтвердити бронювання в одному з офіційно зареєстрованих курортів згаданої вище острівної держави.

Мексика

Наразі Мексика пускає мандрівників, але більшість туристичних місць закриті для відвідування або працюють в обмеженому режимі. Необхідність негативного ПЛР тесту не вимагається.

Туристам, які літаками прибувають до Мексики, треба зареєструватися на сайті і заповнити форму “Cuestionario de identificación de factores de riesgo en viajeros”. Її показують після прибуття міграційній службі.

Наголосимо, що в цій країні діє посилений міграційний контроль й існує велика ймовірність ненадання дозволу на в’їзд на територію Мексики.

ОАЕ

Всі пасажири, які подорожують до Дубая, повинні надати під час реєстрації на рейс в аеропорту відправлення:

Поліс міжнародного медичного страхування, який підтверджує покриття витрат, пов’язаних з лікуванням COVID-19 та перебуванням в умовах ізоляції на території ОАЕ;

Заповнений на англійській мові та обов’язково роздрукований результат тесту, який підтверджує негативний COVID-19. Вимога - виданий не більше ніж за 72 годин до прибуття в ОАЕ .

Ця вимога не застосовується до дітей віком до 12 років.

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За відсутності однієї з цих вимог авіакомпанія може відмовити пасажиру у перевезенні. Після прибуття до Дубая необхідно буде пройти ще один тест на COVID-19. Його роблять в аеропорту. Також туристи мають завантажити спеціальний застосунок, який називається «COVID-19 DXB», зареєструватися у ньому для можливого спілкування у подальшому з органами охорони здоров’я ОАЕ.

Допоки не надійде негативний результат тесту турист має перебувати в умовах самоізоляції в готелі або іншому місці проживання. Результат тесту надходить смс-повідомленням протягом 24 годин.

Крім того, якщо туристи перебувають в еміраті Абу-Дабі, існує вимога щодо необхідності тестування на четвертий та восьмий дні перебування. Туристам перед мандрівкою слід переконатися в тому, що страховий поліс відповідає потребам та може покрити видатки на ізоляцію та/або лікування COVID-19.

Багамські острови

Туристам станом на 7 червня дозволено в’їжджати на відпочинок до Багамських островів. Але пасажири до прильоту потрібно отримати відповідний дозвіл. Його надають за цим посиланням.

Також мандрівникам треба мати з собою результати негативного тесту на коронавірус. Довідку подають після прибуття до Багамських островів. Тест має бути зроблений упродовж останніх 10 днів.

Болівія

Потрапити до країни в центральній частині Південної Америки можна, але якщо турист перед посадкою на літак покаже негативний результат тесту на COVID-19. Він має бути зроблений не пізніше, аніж за 7 діб до перетину кордону.

На сайті МОЗ наголосили, що в громадських місцях обов’язково потрібно носити маски і дотримуватися дистанції.

Боснія і Герцеговина

Країна пускає до себе іноземців, але знову ж таки за наявності негативного ПЛР-тесту, виданого не пізніше 48 годин на момент в’їзду. Слід зауважити, що в туристичному регіоні діють суворі обмеження, наприклад вимогою є використання захисної маски надворі та у приміщеннях. Виключення діти до 6 років.

Також обов'язковою є дистанція у щонайменше 2 м. За столом у кафе може перебувати до 4, а у закладі не більше 20 відвідувачів одночасно.

Гвінея

Українцям для в’їзду треба мати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19 (термін дії – не більше 72 годин).

Гана

Туристам з України для в’їзду потрібно надати негативний ПЛР-тест на COVID-19, виданий не пізніше ніж за 72 години до прибуття. Також до подорожі пасажири мають заповнити форму Port Health Declaration Form, яка доступна за посиланням.

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Крім того, пасажири зобов'язані пройти ПЦР-тестування на COVID-19 після прибуття (потрібно мати підтвердження оплати, зроблене заздалегідь за посиланням). Також вимогою є медичний скринінг після в’їзду.

Якщо на відпочинку в Гані підтвердився коронавірус, то пасажирів ізолюють в медичному закладі терміном на 7 днів. Оплачує лікування хворий за власний рахунок.

Гватемала

Країна пускає громадян не лише України, а й інших країн світу. Але для в’їзду є вимоги:

негативний ПЛР-тест на коронавірус, виданий щонайбільше за 72 годин до прибуття. У разі його відсутності, вимагається дотримання 14-денного карантину.

заповнення форми “Pase de Salud” до вильоту до Гватемали. Після цього буде сформовано QR-код, який необхідно показати під час прибуття. Форму можна заповнити за посиланням.

Зімбабве

Наразі потрапити до Зімбабве можливо лише через пункти пропуску в міжнародних аеропортах. Туристи під час подорожі до Зімбабве повинні мати з собою негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до моменту прибуття.

Якщо його не буде чи у туриста виявлять симптоми коронавірусу, проїхати мандрівнику не дозволять. Також для в'їзду треба віза.

Чи можуть українці подорожувати до ЄС?

Наразі поїхати до ЄС на відпочинок українці ще не можуть, адже наша країна не потрапила до списку держав, які в ЄС вважають безпечними щодо коронавірусу. Але, очікується, що це станеться найближчим часом. Так, від липня починають діяти COVID-сертифікати, котрі повинні спростити подорожі.

Своєю чергою, голова МЗС Дмитро Кулеба запевнив, що уряд докладає зусилля, аби українці мали умови для подорожей і їм були відкриті основні курорти. Зокрема, МЗС працює з Албанією, Іспанією, а голова уряду Денис Шмигаль домовився із грузинською стороною про взаємне визнання документів про вакцинацію проти COVID-19.

До ЄС наразі пропускають здебільшого тих, хто має дозвіл на роботу, право на постійне або тимчасове проживання в тій чи іншій країні, є членами родин громадянина Європейського Союзу. Також обмеження не стосуються дипломатів, учнів, студентів, науковців, водіїв фур і пасажирських перевезень тощо.

Які обмеження після повернення до України?

В Україні запроваджено поділ країн на "червоні" та "зелені", які регулярно оновлюються, зважаючи на епідеміологічну ситуацію в тій чи іншій державі. Після поверенення з-за кордону майже з усіх країн українці мусять піти на самоізоляцію. Триває вона 14 днів. Але цей термін можна скоротити. Для цього слід здати ПЛР-тест і після отримання негативного результату самоізоляцію можна завершувати.

До тих, хто повертається із "зелених" країн, немає жодних вимог щодо самоізоляції та тестування.

Щоб знайти всі правила перетину кордону до конкретної країни, в яку плануєте поїхати, слід перейти на спеціальний сайт, де регулярно оновлюються статуси усіх країн, щодо заборони/дозволу в’їзду іноземців. Перед купівлею квитків слід неодмінно перевіряти інформацію щодо умов в'їзду до інших країн. Українське МЗС рекомендує громадян під час виїзду за кордон реєструватись у системі "Друг".

tripadvisor.mfa.gov.ua – це онлайн-мапа, де можна перевірити дозволи та обмеження в’їзду,

covid19.rnbo.gov.ua – це онлайн-карта від РНБО про кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні та світі,

gisanddata.maps.arcgis.com – онлайн-панель моніторингу поширення коронавірусу Університету Джонса Гопкінса.

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