Літній наступ РФ: якими будуть цілі окупантів та як західна зброя змінить перебіг подій на фронті

Війська Росії можуть піти у новий наступ вже наприкінці весни 2024 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупаційна армія Росії у червні хоче розпочати новий наступ на фронті. За його словами, Кремль прагне до 9 травня захопити місто Часів Яр на Донеччині.

"Росія хоче до 1 червня мобілізувати 300 тисяч бійців. Ми до цього готуємось. До 9 травня Росія розраховує на сході України зайняти Часів Яр... Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде зброя вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани РФ щодо повномасштабних контрнаступальних дій в червні", - наголосив президент.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про підготовку російської армії до нового наступу.

Бої за Часів Яр: ЗСУ не вистачає техніки та снарядів

Володимир Зеленський каже, що українським військовим наразі не вистачає техніки та артилерійських снарядів, щоб відбивати російські атаки біля Часового Яру.

"Я нещодавно був в регіоні, говорив з бійцями. Бійцями не вистачає техніки, щоб боротися з російськими дронами-розвідниками, які коригують артилерійський вогонь Росії, а також не вистачає артилерійських снарядів", - розповів президент.

Проте Зеленський наголосив, що Україна готується до можливого російського наступу та чекає відповідну допомогу від США. Він додав – якщо американці вчасно передадуть зброю, то ЗСУ зможуть розбити плани окупантів щодо літнього наступу.

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Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівка – наступні цілі РФ

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що окупанти намагаються захопити Часів Яр і використати місто як плацдарм, аби почати наступ на Краматорськ, Слов'янськ та Костянтинівку.

"Ворог з флангів, особливо в районі Іванівського, Андріївки, Кліщіївки дуже намагається перехопити ініціативу. Це пов'язанот з Часовим Яром. Ворог намагається відсунути наші війська на тому напрямку, де ми свого часу звільнили територію. Наступаючи на Часів Яр, для ворога вкрай важливо зробити плацдарм для наступу як по флангах, так і в лоб", - наголосив Тимочко.

Армія РФ наступає

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зауважив, що для України два останні місяці весни будуть вирішальними, адже армія РФ просувається далі.

"Можу сказати, що нас чекає дуже важкий період – квітень та травень будуть вирішальними. Це саме той час, коли мають бути ухвалені важливі рішення. Але найголовніше, щоб обіцянки наших союзників з постачання озброєння та військової техніки ставали реальністю", - наголосив він.

Романенко додав, що "без допомоги союзників нам не здолати ворога". Адже власним ВПК Україна закриває лише до 10% від потреби Сил оборони.

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Буданов: Проблеми будуть від середини травня

Очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що на Україну чекає досить важка ситуація на фронті найближчим часом.

"Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми від середини травня будуть", - зазначив він.

Буданов розповів, що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію.

Буданов додав, що мета противника — спробувати захопити Донецьку та Луганську області. На переконання очільника ГУР, окупанти можуть чекати на вибори президента в США в листопаді. Зокрема, росіяни намагатимуться захопити якомога більше населених пунктів у Донецькій і Луганській областях до інавгурації американського президента.

Західна зброя змінить перебіг подій на фронті

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що коли Україна отримає західну зброю – це змінить перебіг подій на полі бою. Україна, ймовірно, перебуватиме у значно покращеному оперативному становищі до червня 2024 року.

"Російське військове командування, ймовірно, розгляне суттєві зміни у великомасштабній наступальній операції, яку воно, як очікується, почне у червні, хоча все ще може тривати за планом", - вважають в ISW.

Там додали, що ЗСУ швидше за все, скористаються достатньою допомогою США у сфері безпеки, щоб стримати наступні російські операції в червні 2024 року.

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Донеччина стане основним напрямком наступу РФ

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що окупанти намагатимуться використати "вікно можливостей" на фронті до кінця травня та посилять наступальні операції. Донеччина стане основним напрямком наступу росіян, оскільки раніше російський диктатор Путін підписав "указ" про включення "ЛДНР" до складу РФ.

"Відповідно, якщо станом на 20-те квітня 2024 року Збройні Сили України контролюють приблизно 45%, а за іншими оцінками 50% території Донецької області, то це в першу чергу, особиста поразка російського диктатора, як військова, так і політична, інформаційна – невиконання першого етапу так званої "СВО"", - заявив Снєгирьов.

За його словами, до кінця травня армія РФ розраховує захопити Часів Яр для подальшого просування до адміністративних кордонів Донецької області.

РФ може імітувати наступ на Харків

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко каже, що окупаційні війська Росії можуть імітувати наступ на Харків, щоб відвернути увагу та ресурси Сил оборони України.

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Він зазначив, що російська пропаганда останнім часом активно поширювала інформацію про нібито підготовку наступу на Харків, тому вони можуть імітувати подібну атаку.

Разом з тим, за словами Коваленка, про такі плани росіян відомо у Генеральному штабі Збройних сил України та розвідці.

Як Росія мобілізує сили

Російські війська продовжують активізувати зусилля з криптомобілізації перед очікуваною наступальною операцією влітку 2024 року. Але РФ, ймовірно, буде важко швидко створити ефективні резерви оперативного та стратегічного рівня, про це пише ISW.

Російське опозиційне видання "Верстка" повідомило, що джерела серед високопосадовців у Міноборони РФ, адміністрації президента та регіональних урядах заявили, що РФ може планувати набрати додатково 300 тис. особового складу протягом невизначеного терміну.

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Які міста України під загрозою окупації

Військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що під час літнього наступу Росія, ймовірно, зосереджуватиме свої головні зусилля у напрямку Часового Яру й Покровська.

"Якщо розглядати літню наступальну кампанію ворожої армії, то, скоріш за все, ми стикнемося з такою стратегією дій російського війська: буде два допоміжних напрямки, на які ворог буде намагатися відтягнути частину наших сил та засобів, — це Куп'янсько-Лиманський. Відповідно, динаміка буде прослідковуватися на півдні Запорізької області. Зокрема, в районі Старомихайлівки та Роботиного", - розповів він.

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