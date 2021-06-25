Літній раціон: що фахівці радять їсти у спеку і чому пити квас - небажано

Літній раціон: що фахівці радять їсти у спеку і чому пити квас - небажано

Під час спекотної пори варто особливо пильнувати за своїм раціоном, радять дієтологи.

Уже тиждень в Україні спостерігають аномальні температурні позначки. В таку погоду людський організм зазвичай змінює свої гастрономічні вподобання.

Про те, що нині їдять і п’ють українці і чи дійсно морозиво та квас втамовують спрагу, 25 червня йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

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На вулицях столиці напрочуд малолюдно, як на літній вечір п’ятниці. Ті, хто не втік від спеки десь під кондиціонери чи на пляжі - намагаються якомога швидше сховатися в тіні і випити чогось холодного - від лимонаду до кави і води.

Працівниця однієї з кав'ярень у центрі Києва ж називає справжнім хітом сезону коктейль з тоніком, еспресо і лимоном.



Щодо їжі, то за такої погоди українці особливо полюбляють холодні супи, зокрема окрошку, рецептів якої, за словами шефкухарки Віталіни, не менше, ніж борщу.

Які саме інгредієнти будуть у страві і чим їх заправляти - насправді не принципово, адже суп будь-якому разі освіжатиме. А от на десерт Віталіна радить солодкий сорбет.

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Під час спекотної пори варто особливо пильнувати за своїм раціоном, радять дієтологи. Обов’язково - снідати, а на обід і вечерю їсти білу рибу й овочі. Водночас морозиво, квас чи холодне пиво - не бажані.

"Холодне пиво - це теж не найкращий варіант для втамування спраги, тому що має дуже високий глікемічний і інсуліновий індекс, який буде сприяти набору ваги і посиленню апетиту. Квас теж не бажано, тому що багато містить цукру", - зауважують експерти.



Найголовніше ж - пити кілька літрів простої води, можна з лимоном чи м’ятою. Детальніше дивіться у сюжеті.

Новини України: чи дійсно морозиво та квас втамовують спрагу

Як повідомлялося, спека в Україні продовжує бити температурні рекорди. Напередодні, 24 червня, у Києві метеорологи зафіксували температурні показники, які перевищили кілька рекордів.

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