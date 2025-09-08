Літо у вересні: синоптики здивували прогнозом погоди

Вересень в Україні буде теплим / © unsplash.com

Реклама

Відзавтра в більшості областей України задощить. Сильні опади синоптики прогнозують у Карпатах. А в середу, 10 вересня, на півдні — з грозами та шквалами. Та ці дощі будуть короткочасними. А от жителям заходу країни доведеться носити з собою парасольки від четверга і до кінця тижня. Опади на температуру повітря особливо не вплинуть, кажуть в Укргідрометцентрі.

Осінь відчуватиметься лише ночами, прогнозують від 11 до 17 градусів тепла. А вдень у більшості областей ще грітиме сонце.

Очікується від 21 до 28 градусів тепла. У вихідні синоптики теж обіцяють удень помірну комфортну температуру, а ночі стануть ще прохолоднішими.

Реклама

«Температурний фон у межах літа, бо середня добова нижче 15 градусів температура ще висока, якщо нижче — то це метеорологічна осінь», — йдеться у матеріалі ТСН.

Нагадаємо, цього тижня в Україні буде доволі тепло і періодично пройдуть дощі з грозами. Ночі будуть прохолодними, вдень ще буде тепло.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 13:00 новини 8 вересня. Трамп СУМУЄ через російську атаку! Стрілянина в Єрусалимі!