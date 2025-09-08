ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
230
Час на прочитання
1 хв

Літо у вересні: синоптики здивували прогнозом погоди

В Україні очікуються дощі, проте збережеться тепла погода.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Літо у вересні: синоптики здивували прогнозом погоди

Вересень в Україні буде теплим / © unsplash.com

Відзавтра в більшості областей України задощить. Сильні опади синоптики прогнозують у Карпатах. А в середу, 10 вересня, на півдні — з грозами та шквалами. Та ці дощі будуть короткочасними. А от жителям заходу країни доведеться носити з собою парасольки від четверга і до кінця тижня. Опади на температуру повітря особливо не вплинуть, кажуть в Укргідрометцентрі.

Осінь відчуватиметься лише ночами, прогнозують від 11 до 17 градусів тепла. А вдень у більшості областей ще грітиме сонце.

Очікується від 21 до 28 градусів тепла. У вихідні синоптики теж обіцяють удень помірну комфортну температуру, а ночі стануть ще прохолоднішими.

«Температурний фон у межах літа, бо середня добова нижче 15 градусів температура ще висока, якщо нижче — то це метеорологічна осінь», — йдеться у матеріалі ТСН.

Нагадаємо, цього тижня в Україні буде доволі тепло і періодично пройдуть дощі з грозами. Ночі будуть прохолодними, вдень ще буде тепло.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 13:00 новини 8 вересня. Трамп СУМУЄ через російську атаку! Стрілянина в Єрусалимі!

Дата публікації
Кількість переглядів
230
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie