Литовець намагався спалити головну ялинку свого міста

Повідомляють, що він був тверезий, але причин учинку - не уточнюють.
В середмісті литовського Каунаса 39-річний чоловік облив ялинку горючою рідиною і підпалив.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Згоріло понад 15 квадратних метрів декорацій. Зловмисник намагався втекти на машині, його затримали поліцейські. Повідомляють, що він був тверезий, але причин учинку - не уточнюють.
Команда, що прикрашала ялинку, вже пообіцяла відновити її до свята. Головна прикраса різдвяного дерева в Каунасі - 600 смарагдових метеликів зі скла.
Читайте також:
В Одесі грабіжник під камерами спостереження розбив вітрину і виніс із крамниці купу одягу
На півдні Франції вибухом зруйнувало триповерхову будівлю
Тисяча гривень за вакцинацію: в Мінцифри назвали головну умову для отримання коштів