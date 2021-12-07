Литовець намагався спалити головну ялинку свого міста

Повідомляють, що він був тверезий, але причин учинку - не уточнюють.

В середмісті литовського Каунаса 39-річний чоловік облив ялинку горючою рідиною і підпалив.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Згоріло понад 15 квадратних метрів декорацій. Зловмисник намагався втекти на машині, його затримали поліцейські. Повідомляють, що він був тверезий, але причин учинку - не уточнюють.

Команда, що прикрашала ялинку, вже пообіцяла відновити її до свята. Головна прикраса різдвяного дерева в Каунасі - 600 смарагдових метеликів зі скла.

Новини світу: у Литві 39-річний зловмисник облив ялинку горючою рідиною і намагався втекти

Читайте також:

В Одесі грабіжник під камерами спостереження розбив вітрину і виніс із крамниці купу одягу

На півдні Франції вибухом зруйнувало триповерхову будівлю

Тисяча гривень за вакцинацію: в Мінцифри назвали головну умову для отримання коштів