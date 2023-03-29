Литва проваджує закони, які дуже уріжуть можливості росіян і білорусів

Наразі у Литві живуть майже 15 тисяч громадян Росії і ще майже 50 тисяч громадян Білорусі.

Обмежити росіян та білорусів у праві купувати нерухомість, подаватися на візу чи на отримання громадянства - такі законодавчі зміни нині обговорюють у парламенті Литви. Тамтешні депутати на тлі повномасштабного вторгнення до України вирішили і в себе посилити заходи безпеки. Ладні навіть змінити процедуру позбавлення громадянства, аби забирати його в тих, хто становить загрозу для держави, йдеться в ТСН.

Дружня до України країна, яка прихистила десятки тисяч українців і з першого дня вторгнення підтримує Україну, сама має кордони з агресорками Росією та Білоруссю, тож з лютого 2022 шукає способи себе захистити як від зовнішніх, так і від внутрішніх ворогів. Вже майже чотири сотні днів Литва живе у режимі надзвичайного стану. Його подовжували вже кілька разів і саме в рамках цього режиму, запровадили обмеження на видачу Шенгенських віз для росіян і білорусів. “У травні закінчивши надзвичайний стан, а ці нормі ми хочемо переробити в законі. Поки війна триває, всі ці установки теж будуть в силі”, - каже депутат сейму Литви Жиґімантас Павільоніс.

Наразі йдеться не лише про візові обмеження, громадянам Росії та Білорусі, принаймні тимчасово хочуть заборонити подавати заяви на литовське громадянство, а ще - ретельніше перевіряти їх на кордоні на предмет загрози нацбезпеці. Також депутати вважають за краще обмежити громадян країни-агресорки у праві купувати нерухомість. “Вже після лютого росіяни купили дуже багато майна у Литві. Біжать росіяни з Росії і купують тут у нас прекрасні квартири в старому прекрасному місті”, - додає депутат.

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Наразі у Литві живуть майже 15 тисяч громадян Росії і ще майже 50 тисяч громадян Білорусі. Дехто з них чудово інтегрувався, започаткував бізнес і вивчив мову. Але все одно залишаються представниками своїх країн і у якості експертів з екранів телевізорів закликають не ухвалювати ці закони і не запроваджувати обмеження.

Ще один яскравий приклад, що "хороших руських" не буває сколихнув країну нещодавно і навіть підштовхнув сейм до внесення змін закону про правила відкликання громадянства.

Одна з найвідоміших фігуристок Литви, Маргарита Дробязко - росіянка за походженням, за свої спортивні досягнення 30 років тому отримала литовське громадянство, та за цей час так і не відмовилася від російського паспорту. Вона виступала одночасно у двох країнах. До повномасштабного вторгнення в Україну литовці це сприймали поблажливо, але вже після, коли Дробязко з чоловіком-фігуристом поїхала у Сочі, брати участь у шоу росіянки Тетяни Навки - дружини речника Кремля, дії фігуристки збурили країну. “Вона відверто проти наших цінностей, підтримки України, яка зазнала жорстокого нападу, де щодня вбивають людей без будь-якої причини. Я не можу зрозуміти, чому такі люди повинні мати литовське громадянство”, - зазначає прем’єр- міністр Литви Інгрида Шимоніте.

У таких як Дробязко литовські депутати пропонують забирати паспорти. Йдеться про тих, хто має подвійне громадянство і становить загрозу національній безпеці. Противники ініціативи побоюються обмеження прав людини, прихильники наводять як приклад інші європейські держави. “Латвійці, прийняли той самий закон, згідно з яким іноземні громадяни, які підтримують агресію, можуть бути позбавлені громадянства. Такі закони існують у 14 країнах ЄС та Великобританії”, - заявляє депутатка Даля Асанавічюте.

Наразі цей закон, як і низка пропозицій з обмеженнями щодо росіян і білорусів, пройшли перше читання. Далі за процедурою литовського парламенту, тривають обговорення і доповнення. “Ми маємо три читання цього закону. Я думаю, за візами жодних змін не буде. Ми точно не відчинимо двері до Литви не лише тим, які підтримують режим, а й нормальним людям, які живуть як "їхня хата з краю". Ось ми таких не любимо”, - переконує Павільоніс.

Наразі литовські депутати ще працюють над змінами до законів. У разі ухвалення вони будуть тимчасовими, щонайменше - на рік. Але литовці не виключають, що відповідно до ситуації в Україні, його зможуть подовжувати.

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