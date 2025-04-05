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Людей розстрілювали посеред вулиць і не дозволяли ховати: жителі Чернігівщини пригадали жахи окупації
Жителі Чернігівської області пригадали жахи, які були під час окупації. Що вони розповіли?
Чернігівську область звільнили три роки тому. Під час окупації це була територія катівень, спаленої російської техніки і застрелених людей.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.
Селища Старий та Новий Биків були серед тих населених пунктів, які звільнили першими. Тут закінчується Київська область, починається Чернігівська. І саме тут донедавна був останній рубіж нашої оборони.
Друг Педро наразі служить в 67 бригаді і зараз воює на Сумському і Курському напрямках. До Бикова після звільнення зміг потрапити через 2,5 роки.
«Командир їхнього батальйону — Тарас Бобанич, друг „Хамер“, у квітні 2022 року був провідником ТСН — слідкував, аби журналісти не сходили з дороги і увесь час розповідав про своїх бійців, якими дуже пишався. Після Чернігівщини „Правий сектор“ передислокувався на Харківщину. Там друг „Хамер“ повів хлопців у бій і загинув. Але тоді, 3 роки, у вільному Бикові, ми ще не знали, що нас супроводжує майбутній офіційний Герой України. Це звання друг „Хамер“ отримав посмертно», — каже Наталія Нагорна.
Окупація цієї громади тривала 33 доби. У селищі Нова Босань кількість жителів в той час збільшилась удвічі. На жаль, на початку повномасштабного вторгнення, усі хто намагався виїхати з Києва у цей бік їхали до родичів або до знайомих, думали, що тут безпечніше, але потрапляли в окупацію.
«Я з 5 березня по 30 березня був полоненим. У нас загалом було у Басані в полоні зі мною разом 20 чоловік», — каже Микола Дяченко, селищний голова Новобасанської громади.
Микола Дяченко — місцевий голова до 5 березня нарахував прохід 850 одиниць ворожої техніки, далі вже було не до підрахунків. У громаді загинуло 19 цивільних людей, серед них підліток. Марія Зубець розповідає, як окупанти стріляли в різні боки і важко поранили її батька. У лікарні не було ані ліків, ані опалення.
Навіть поховати загиблих було неможливо. Світлана переповідає історію Миколи.
«Він любив ходити по селу, і напевно, це вже ми так догадуємося, що він просто йшов, і орки, можливо, йому якесь зауваження зробили, ніхто цих подробиць не знає, вони його розстріляли. Коля лежав цілий місяць. Батьки його жили взагалі на іншій вулиці, вони не дозволяли навіть забрати», — каже Світлана Зубець, працівниця Новобасанської сільської ради.
Світлана показує нам відео та фото боїв за їхню громаду — їх скинув боєць 10 гірсько-штурмової бригади, бо у місцевих забирали телефони, та й просто з будинку було небезпечно вийти.
Іменами тих, хто бився за громаду і загинув тут в бою, тепер названі центральні вулиці. Найбільше загиблих людей було у Бикові.
«Отут на вході, в цій парковій зоні було двоє розстріляних людей з інших громад, яких росіяни привезли під час окупації в Новий Биків. У перший день 6 молодих хлопців були закатовані російськими окупантами, а потім під обстрілами від осколкових поранень загинули ще 4 наших мешканців», — каже Ігор Костоваров, староста Новобиківського старостинського округу.
Катівню окупанти зробили поруч з місцевим клубом.
Катівні тут були всюди — одну з них ми побачили на території місцевого сільгосппідприємства — в холодному контейнері людей тримали місяць.
Найголовнішими спогадами назавжди залишаться ті, як у перші дні після звільнення волонтери розвозили хліб.
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