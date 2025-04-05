Людей розстрілювали посеред вулиць і не дозволяли ховати: жителі Чернігівщини пригадали жахи окупації

Чернігівщина / © ТСН

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Чернігівську область звільнили три роки тому. Під час окупації це була територія катівень, спаленої російської техніки і застрелених людей.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Селища Старий та Новий Биків були серед тих населених пунктів, які звільнили першими. Тут закінчується Київська область, починається Чернігівська. І саме тут донедавна був останній рубіж нашої оборони.

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Друг Педро наразі служить в 67 бригаді і зараз воює на Сумському і Курському напрямках. До Бикова після звільнення зміг потрапити через 2,5 роки.

«Командир їхнього батальйону — Тарас Бобанич, друг „Хамер“, у квітні 2022 року був провідником ТСН — слідкував, аби журналісти не сходили з дороги і увесь час розповідав про своїх бійців, якими дуже пишався. Після Чернігівщини „Правий сектор“ передислокувався на Харківщину. Там друг „Хамер“ повів хлопців у бій і загинув. Але тоді, 3 роки, у вільному Бикові, ми ще не знали, що нас супроводжує майбутній офіційний Герой України. Це звання друг „Хамер“ отримав посмертно», — каже Наталія Нагорна.

Окупація цієї громади тривала 33 доби. У селищі Нова Босань кількість жителів в той час збільшилась удвічі. На жаль, на початку повномасштабного вторгнення, усі хто намагався виїхати з Києва у цей бік їхали до родичів або до знайомих, думали, що тут безпечніше, але потрапляли в окупацію.

«Я з 5 березня по 30 березня був полоненим. У нас загалом було у Басані в полоні зі мною разом 20 чоловік», — каже Микола Дяченко, селищний голова Новобасанської громади.

Микола Дяченко — місцевий голова до 5 березня нарахував прохід 850 одиниць ворожої техніки, далі вже було не до підрахунків. У громаді загинуло 19 цивільних людей, серед них підліток. Марія Зубець розповідає, як окупанти стріляли в різні боки і важко поранили її батька. У лікарні не було ані ліків, ані опалення.

Наслідки російської окупації / © ТСН

Навіть поховати загиблих було неможливо. Світлана переповідає історію Миколи.

«Він любив ходити по селу, і напевно, це вже ми так догадуємося, що він просто йшов, і орки, можливо, йому якесь зауваження зробили, ніхто цих подробиць не знає, вони його розстріляли. Коля лежав цілий місяць. Батьки його жили взагалі на іншій вулиці, вони не дозволяли навіть забрати», — каже Світлана Зубець, працівниця Новобасанської сільської ради.

Світлана показує нам відео та фото боїв за їхню громаду — їх скинув боєць 10 гірсько-штурмової бригади, бо у місцевих забирали телефони, та й просто з будинку було небезпечно вийти.

Іменами тих, хто бився за громаду і загинув тут в бою, тепер названі центральні вулиці. Найбільше загиблих людей було у Бикові.

«Отут на вході, в цій парковій зоні було двоє розстріляних людей з інших громад, яких росіяни привезли під час окупації в Новий Биків. У перший день 6 молодих хлопців були закатовані російськими окупантами, а потім під обстрілами від осколкових поранень загинули ще 4 наших мешканців», — каже Ігор Костоваров, староста Новобиківського старостинського округу.

Катівню окупанти зробили поруч з місцевим клубом.

Дата публікації 22:34, 04.04.25 Кількість переглядів 16 ТСН новини 22:00 4 квітня. Жахливий удар по Кривому Рогу! Зеленський розлючений!

Катівні тут були всюди — одну з них ми побачили на території місцевого сільгосппідприємства — в холодному контейнері людей тримали місяць.

Найголовнішими спогадами назавжди залишаться ті, як у перші дні після звільнення волонтери розвозили хліб.

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