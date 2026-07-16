Страшні вибухи, люди гинули посеред вулиці: РФ влаштувала кривавий обстріл в одному із міст України (фото, відео)

Атака на Суми 15 липня

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Двадцять один поранений унаслідок жорстокого нальоту російських керованих авіабомб (КАБ) на Суми. Троє людей загинули на місці. Росіяни скинули на місто щонайменше 6 авіабомб. Серед потерпілих — двоє дітей. 17-річного хлопця та трьох дорослих, яких шпиталізували у вкрай тяжкому стані, медики вже успішно прооперували. Лікарі відчайдушно виборюють їхні життя і водночас приймають потерпілих із прикордонних районів області. Лише з Білопілля в цей же час доправили 9 тяжких пацієнтів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

Росіяни скинули КАБи на Суми

Російські війська вчергове прицільно вдарили керованою авіабомбою по людному місцю. Поруч із епіцентром вибуху розташовані медичні заклади, зупинка громадського транспорту та жваве міське перехрестя.

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Снаряд влучив під офісним центром, впритул до автомобільної стоянки. Відразу після потужного вибуху, наче смолоскипи, вмить зайнялися дві легкові автівки. Рятувальники ДСНС оперативно взялися за ліквідацію пожежі. На щастя, людей усередині машин у цей момент не було. Втім, під нищівним ударом опинилися звичайні перехожі.

На місці влучання утворилася величезна вирва. Поряд із нею одразу виявили тіло загиблого чоловіка, стать та особу якого фахівцям вдалося з’ясувати трохи згодом. Російський КАБ також забрав життя ще одного 54-річного містянина. Крім того, поряд із офісним центром, який повністю потрощило вибуховою хвилею, загинула 75-річна жінка, яка торгувала домашньою випічкою. На місці її загибелі дивом уцілів лише робочий стіл.

Очевидець трагедії біля офісного центру: «Тут, біля офісного центру, працює їдальня, і вона завжди продавала пиріжки. Під час прильоту її сильно посікло уламками. Жінка загинула просто на своєму робочому місці».

Під час гасіння виниклих пожеж росіяни цинічно спрямовують на місця влучань свої ударні FPV-дрони для перевірки результатів удару. Через це українські рятувальники та волонтери змушені негайно припиняти будь-які пошукові роботи й терміново спускатися до найближчих укриттів.

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Боротьба за життя підлітка та поранені в операційних

Серед постраждалих внаслідок підступного вибуху авіабомби четверо пацієнтів перебувають у вкрай тяжкому стані. Серед них — 17-річний підліток, за життя якого борються хірурги.

Микола Савченко, заступник директора лікарні: «Чотири пацієнти зараз залишилися у нашій лікарні, троє з них уже прооперовані. Серед них був і 17-річний хлопець. У нього діагностовано дуже серйозні поранення кінцівок. Він перебував в операційній, а зараз ми його спецтранспортом переводимо до профільної дитячої лікарні».

До цього через аналогічні влучання ворожих безпілотників по заправних станціях та житлових будинках у Сумах теж не минулося без потерпілих. Люди нашвидкуруч намагаються зібрати хоча б особисті документи і виїхати у безпечніші райони.

Поки в операційних залах хірурги роблять усе можливе, карети швидкої допомоги безперервно привозять нових поранених — цього разу з прикордонного Білопілля.

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Тактика «подвійного удару» у Білопіллі

Один за одним прикордонне місто атакують ворожі безпілотники. Спочатку росіяни б’ють по українських енергетиках, які намагаються оперативно відновити пошкоджені електромережі. Згодом снаряди спрямовують по житлових будинках, а потім — повторно по людях, які збігаються рятувати своє вціліле майно. Лише за лічені години у місті зафіксували 9 поранених. Усіх їх невідкладно везуть до обласного центру.

Віктор Оніщенко, 57 років, житель Білопілля: «Ми почали гасити займання, коли прилетіло одразу три дрони, один із них чомусь не вибухнув. Згодом приїхали пожежники, догасили приміщення, і навколо зібралися люди, щоб допомогти витягувати речі. І саме в той момент, коли ми витягували майно та виносили його у двір — прилетіла ще одна бомба. Нас там на подвір’ї було чоловік десять, осколками поцілило трьох із нас».

Водночас сумські медики показують журналістам свою специфічну «колекцію» важких уламків від російських КАБів, які цього дня прилетіли безпосередньо на територію їхньої лікарні. На щастя, цього разу пошкодження самої будівлі виявилися не надто суттєвими.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: В ЦІ ХВИЛИНИ! Протести в центрі Києва! Повернення Федорова?! Новини з Кабміну! | ТСН 09:00 16 липня

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