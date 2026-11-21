Атака на Кривий Ріг. / © Олександр Ганжа

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Війська Росії ввечері 20 листопада атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області. Спочатку вони випустили по дві балістичні ракети, а згодом завдали повторного удару трьома дронами. Очевидці пережитого обстрілу розповіли про страшні секунди після вибухів.

Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна поспілкувалася з очевидцями удару по Кривому Рогу.

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Росіяни завдали удару по території ресторану в центрі міста. У закладі в цей момент перебували родини з дітьми і працівники. Після першого удару люди намагалися евакуювати постраждалих і винести їх із-під завалів. Однак РФ цинічно атакувала місце обстрілу повторно — безпілотником.

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Одна зі свідків розповіла, що того вечора святкувала день народження друга в ресторані «Поруч Вени». Компанія перебувала на другому поверсі закладу, коли пролунали вибухи.

За її словами, між першими двома вибухами минуло лише близько 15 секунд. Від ударів усе навколо засипало пилом, а люди опинилися на підлозі. За кілька секунд знову стався вибух. Жінка пригадує, що її чоловік і брат почали допомагати дітям, які були «всі в крові».

«Мій чоловік взяв хлопчика постарше, він був при тямі. Тут другу дитину подають моєму брату. Кажу: „Візьми, будь ласка, бо вони трусяться, я не можу. Візьми. І це той хлопчик, який загинув, на жаль“, — розповіла очевидиця.

Інший свідок атаки згадав, що після вибухів на вулиці лунали крики людей. За його словами, побачене було надзвичайно страшним.

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«Це просто крики людей. Це дуже страшно», — розповів чоловік.

Серед постраждалих — одразу три доньки місцевої жительки пані Наталі. Усі вони працювали того вечора на зміні в закладі. За словами жінки, її доньки Галина, Тамара та Ірина потрапили до лікарні. Одна з них дістала контузію.

Наталя розповіла, що під час першого вибуху відчула, що з її дітьми могло статися лихо. Доньки перестали виходити на зв'язок.

«Коли вчора пролунав перший вибух, мені стало зле, я дуже кричала. Відчула, що з дітьми щось сталося. Потім вони не виходили на зв’язок, і я зрозуміла, що сталося лихо», — згадує мешканка Кривого Рогу.

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Смертельна атака на Кривий Ріг — що відомо

Російські війська ввечері 20 листопада завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Одна з ракет влучила на територію ресторану в центрі міста. Під час евакуації цивільних російські війська повторно атакували місце удару безпілотником.

Загинула фельдшерка «швидкої», яка прибула на місце удару. Також лікарі не змогли врятувати 7-річного хлопчика.

Станом на 21 листопада кількість поранених зросла до 60. Серед них — лікарі і рятувальники, які допомагали людям. Вісім постраждалих перебувають у тяжкому стані, ще 20 — у стані середньої тяжкості.

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