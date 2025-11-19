- Дата публікації
Ексклюзив ТСН
Люди моляться біля руїн: що відбувається у Тернополі, який РФ обстріляла ракетами
Російські окупанти напередодні обстріляли багатоповерхівки у Тернополі.
У Тернополі через ракетний удар по житловому будинку кількість загиблих зросла до 25 людей, серед них є троє дітей.
Біля зруйнованого будинку перебувають рідні тих, хто жив там та не вийшов на зв’язок.
Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Світлана Павук.
Через ракетний удар по житловому будинку зруйновано 4 верхніх поверхи. Наразі відомо про 25 загиблих, серед яких троє дітей.
«Чули вночі сильні вибухи, звук „Шахедів“. Було чути ракети, свист такий», — каже тернополянка.
Люди біля руїн будинку не говіркі, вони моляться, щоб їхні рідні були живі.
Росіяни також атакували ще одну багатоповерхівку у Тернополі. Там теж є загиблі та поранені.
Дехто каже, що вірить, що їхні рідні живі та сподівається та диво.
