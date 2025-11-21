Люди моляться і сподіваються на диво: що зараз відбувається у Тернополі на місці кривавих ударів

Наслідки атаки на Тернопіль / © ДСНС

Кількість загиблих від ракетної атаки росіян у Тернополі зросла до 31. Рятувальники опівдні дістали з-під завалів тіла ще трьох людей, зокрема матір та двох маленьких доньок — одного та п’яти років. Серед усіх убитих Росією — шестеро дітей.

Третя доба поспіль у місті триває пошукова операція на місці влучання російської ракети у житловий квартал. Іще майже сотня людей — поранені.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Пошуки тривають, попри негоду

Пошукові роботи не припиняються уже три доби: рятувальники, яких тут понад дві сотні, працюють цілодобово, навіть попри негоду.

«Уже вдалося розібрати значну частину тих поверхів, які завалилися. У нас починають з’являтися загиблі, ви бачили, що в першу добу майже не виявляли потерпілих. Тому що вони були під великим шаром уламків», — пояснює Сергій Данілін, керівник пресслужби ДСНС у Тернопільській області.

Головна складність полягає в тому, що уламки надто малі, і більшу частину робіт доводиться проводити вручну. Станом на цю годину восьмеро мешканців цього будинку досі вважаються зниклими безвісти.

Пошукова операція триватиме доти, доки не знайдуть усіх загиблих. Шансів знайти когось живим з кожною годиною меншає — рятувальники вже дві доби не чують жодного звуку з-під завалів.

Тим часом містяни постійно несуть до місця трагедії лампадки, дитячі іграшки та квіти.

«Ми співчуваємо тим людям, які загинули від російського удару, прийшли помолитися, співчуваємо. Молимося за Тернопіль, за тих людей, за душі їхні,» — діляться емоціями містяни.

Стан поранених: 12 тяжких у реанімації

Постраждалим унаслідок ракетно-шахедного удару надають допомогу у чотирьох лікарнях міста. Загалом по медичну допомогу звернулася майже сотня людей.

На сьогодні у лікарнях залишаються 35 дорослих і 17 дітей. У реанімаційних відділеннях перебувають дванадцять тяжких пацієнтів, з них двоє неповнолітніх. Найменшій потерпілій — лише три місяці.

Найтяжчі травми — опікові — мають люди із згорілої висотки на сусідній вулиці, де загинуло майже двадцять містян.

