Ексклюзив ТСН
866
“Люди не готові до війни”: військовий шокував заявою про мобілізованих

Військовий розповів про неготовність мобілізованих до війни.

Юлія Кирієнко
Командир першого штурмового батальйону, першого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо “Маяк”

Командир першого штурмового батальйону, першого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо “Маяк” / © ТСН

Командир першого штурмового батальйону, першого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла на псевдо “Маяк” вважає, що мобілізовані сьогодні не готові до війни.

В ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці ТСН Юлії Кирієнко він розповів, що ми маємо інформаційну поразку всередині країни.

“Люди зараз, прямо скажемо, не готові до війни. Це проблема, насправді, інформаційного фронту. Тобто, людину мобілізують, а вона виявляється не готова. Хоча, цей весь час, ми ті, що прийшли в 2022-му чи ще раніше, кажемо, що готуйтесь до війни. Море курсів, море інформації, море інструкторів. Готуйтесь. І легше людину підняти з такого рівня, зробити її вище, чим вона приходить взагалі без рівня. Тому цим треба займатися. Сказати, що це війна наша”, — розповів військовий.

«СЗЧшники Трампа» і як дезертирство вливає на ситуацію навколо Гуляйполя. МАЯК. ЕКСКЛЮЗИВ ТСН

866
