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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Люди непритомніли від щастя, мати від ТСН дізналась про повернення своїх синів: як відбувався обмін полоненими

Напередодні Великодня до України повернулось 277 людей. Неймовірні емоції після обміну.

Обмін полоненими

Обмін полоненими / © СБУ

До України напередодні Великодня вдалось повернути 277 людей. Серед тих, хто повернувся — два брати, мама і син, дві людини, які просто в цей день відзначали день народження і ще сотні історій людей.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

Кореспондентки ТСН Наталія Нагорна та Неллі Ковальська побували на обміні військовополонених.

«Слава та Катерина — стоять ніби окремо від юрби родичів. Тримають в руках прапор з написом — оркестр. Вони чекають — свого сина. Ростик — музикант, у полон потрапив в Маріуполі. Вони бачили його на відео, що розповсюджували у ворожих пабліках, коли морпіхів виводили в полон. З того часу вони їздять на всі обміни», — йдеться у матеріалі ТСН.

Щоразу тут і пан Іван Роман. Він чекає свого сина — теж Івана. Цього разу разом з дружиною Галиною, вона на обміні — вперше. Сьогодні по дорозі зайшла до храму: перед Великоднем особливо віриться в диво.

«Першими в лікарню заїхали карети швидкої допомоги. Це наші поранені полонені. Сергій з Черкащини пробув у полоні 4 місяці — намагається сам вискочити зі швидкої, але медики переносять його на руках», — зауважує Наталія Нагорна.

Богдан із пораненою ногою — у полоні був 10 місяців. Всього 11 швидких. І 31 поранений боєць. На каталках, кріслах колісних, хтось самостійно пішки — тепер вони вже можуть радіти, якби важко не було.

Сергій потрапив в полон під Курахово 11 лютого, два місяці тому. Втратив — обидві ноги.

«Прострелили ноги, пролежав два дня, ноги обморозив, мене знайшли та і всьо», — каже він.

Деякі хлопці виходять зі швидких в масках та захисних костюмах. Через важкі умови російських казематів в них інфекційні хвороби.

Провівши хлопців до лікарні, натовп завмирає з телефонами в руках — з’явився список тих, кого у ці хвилини міняють на кордоні і — перші фото. Родичі тих, хто є в списках очікують на зустріч та не стримують сліз. Дехто навіть втрачає свідомість від щастя.

Обмін полоненими / © ТСН

Обмін полоненими / © ТСН

Емоції в цей момент зашкалюють настільки, що люди — не витримують. Це Оля, вона чекала три роки і щойно — теж побачила у списку — ім’я свого сина. По виразам облич рідних, що вивчають списки, одразу можна помітити і тих, хто сьогодні рідних не побачить. Син пана Івана Романа — лишився в полоні.

Катя та Слава махають руками всім хлопцям. Вони бачать свого сина Ростика — міцно обіймаються і кілька хвилин не можуть надихатися одне одним. Всі троє в сльозах.

У списках журналісти побачили два однакові прізвища. І імена Артем та Ілля. Наші здогадки підтвердилися — з полону одночасно повертаються брати Лихожони. 24-річний Артем та 22-річний Ілля ще не знають — їхня мама доєдналася до війська через три дні після того, як сини потрапили в полон — телефонуємо їй разом. Вона радіє.

В обміні одна жінка, Маргарита Виноградова, вона повертається разом з сином — 22-річним Русланом, який теж був у полоні. Вони навіть не очікували, що от так зустрінуться.

Оля, що втратила свідомість, коли побачила ім’я сина у списку, тепер — не може з ним — наобійматися. Невипускаючи одне одного з обіймів вони обдзвонюють — всіх родичів

Двох людей обміняли в їхній день народження. Дмитро Чорний святкує своє 23 день народження.

«Я бажаю, щоб усі зустріли своїх родичів, друзів, які потрапили в полон і повернутися з полону якнайшвидше», — каже хлопець.

Його чекали дідусь та бабуся, а ще дівчина Діана. Разом вже 8 років, з яких три Дмитро був у полоні. Йому показують — фото з її соцмереж і як вона за боролась.

На місце зустрічі приїхали і раніше звільнені з полону. Дякують представникам координаційного штабу і згадують, як це було в день їхнього обміну.

Звільненого Давида Прадченко оточив натовп рідних, які сьогодні не дочекалися своїх, але хочуть переконатися, що з рідними усе гаразд. Він передивляється фото, впізнає і підтверджує — бачив цих хлопців у полоні, живі.

Гліб з чужого телефона набирає — маму. Її голос він не чув три роки. У полон потрапив, як більшість сьогоднішніх звільнених хлопців, в Маріуполі. Сидів — за тисячі кілометрів від дому.

Головний план Гліба на найближче майбутнє — обійняти маму. Потім — розшукати братів і боротися далі, до перемоги.

«У мене брати воювали воюють, один в полоні, другий я не знаю де, хочу дізнатися де він і як треба повертатися і вигнати цю нечисть, треба бійцівський дух», — каже Гліб.

Боєць, його ім’я якого ми не встигаємо спитати, просить нас, не про себе, про брата — він у полоні вдвічі довше.

Обмін полоненими / © ТСН

Обмін полоненими / © ТСН

Головне управління розвідки вже анонсувало — найближчим часом очікують ще на обміни, великі та такі важливі для всіх, хто чекає аби нарешті обійняти своїх.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МАМА ДІЗНАЛАСЬ, що СИНІВ ОБМІНЯЛИ, ВІД ТСН! Емоції ОБМІНУ НА ВЕЛИКДЕНЬ: люди ПАДАЛИ ВІД ЩАСТЯ

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