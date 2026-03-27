Люди покидають село в одній із областей України: яка там ситуація

Запорізька область / © ТСН

Реклама

Селище Юрківка на Запоріжжі, що за 12 кілометрів від лінії зіткнення, перетворилося на руїни. Найбільша загроза тут — не лише артилерія, а й постійне «полювання» російських FPV-дронів за кожним, хто з'являється на вулиці. Попри смертельну небезпеку, поліцейським та капеланам вдалося вивезти з пекла п’ятьох людей, серед яких — подружжя віком понад 80 років.

Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова бачила, як проходила ця надскладна місія.

Життя в укриттях: КАБи вночі, дрони вдень

Юрківка щодня потерпає від нальотів ворожої авіації. Місцеві жителі кажуть: КАБи летять переважно вночі, а вдень небо «належить» безпілотникам. Люди змушені пересуватися короткими перебіжками між підвалами.

Реклама

Мешканка Юрківки: «Виїжджаємо, бо вже дуже сильно почали бити. Тільки дрон почули — одразу біжимо, ховаємось. Він пролетів, ми виходимо, а за кілька хвилин знову летять. А вночі — авіація, шумить, гуде, ой як страшно».

У селі давно немає води, ліків та крамниць, які працюють. Тим, хто досі відмовляється виїжджати, поліцейські привозять хліб та продукти, ризикуючи життям на кожному кілометрі.

Дрони полюють на людей

Через високу активність ворожих «пташок» евакуаційники часто змушені залишати автівки в безпеці та йти до адрес пішки. Саме під час такого переходу групу запримітив російський дрон.

Євгеній Токарєв, начальник сектора ювенальної превенції: «Ми почули звук першого FPV-дрона і миттєво роззосередились. Мусили шукати хоч якесь укриття, щоб не стати легкою мішенню. Це значно ускладнило процес, бо кожен крок був під наглядом з неба».

Реклама

Капеланам та поліцейським довелося буквально відстрілюватися від безпілотника, ховаючись за понівеченими будівлями.

Ігор Корнієнко, старший капелан ГО «Капеланський патруль»: «Юрківка — дуже небезпечне місце. Ми потрапили під дрони і ледь залишились живі. Господь зберіг, ми встигли сховатися за будівлю. Але місію не покинули».

Кого вдалось врятувати

Попри атаку, групі вдалося забрати літнє подружжя (83 та 86 років), ще двох жінок та 75-річну пенсіонерку з сином. Усіх евакуйованих доставили до транзитного центру в Запоріжжі, де вони отримають необхідну допомогу та прихисток.

Окрім людей, волонтери не забувають і про чотирилапих: того ж дня з прифронтового Оріхова капелани евакуювали десяток безпритульних тварин, які залишилися під обстрілами без господарів.

Реклама

