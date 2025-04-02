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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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“Люди приїжджають, як решето": медики розповіли, які поранення на фронті найчастіше отримують військові

На фронті рятують поранених бійців. Медики розповіли, які поранення трапляються найчастіше.

Автор публікації
Наталія Нагорна
Госпіталь

Госпіталь на Харківщині / © ТСН

Медикам передової Харківського госпіталю доводиться рятувати бійців, поранених від скидів з дронів та від FPV. Ворог «фарширує» коптери уражальними елементами, щоб максимально нашкодити нашим воїнам. Але медики зазначають — рятуючи бійців, підвищують свій професійний рівень.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

У польовій операційній готуються до пластичної операції. Колись, в цивільному житті, Костянтин спеціалізувався на хірургії краси. А зараз, в умовах війни, зовсім інша пластика. Головне завдання Костянтина — зробити не просто красиво, а повернути боєздатність солдату. Пацієнт Дмитро воює на Куп’янському напрямку, поранення отримав через приліт ворожого дрона. Дмитро міг відсидітися і не піти в армію, але захотів своїм вчинком повернути людську повагу.

На Харківщині рятують поранених бійців / © ТСН

На Харківщині рятують поранених бійців / © ТСН

«Я з колонії прийшов», — каже він.

Він розказує на війні йому сподобалось, бо командири підтримують, бо є змога почати життя спочатку. Отже тепер в свої 26 років він планує зробити кар’єру і стати професійним військовим.

Лікарі харківського госпіталю кажуть — найчастіше тут пацієнти саме через дрони.

«В основному скиди. Ну, буває, що… Ну, бувають і осколкові, артилерія, міни, Але більша проблема — це FPV-дрони, що скидають», — каже старший ординатор передового хірургічного відділення Харківського військового госпіталю Олександр Шевченко.

«Люди приїжджають, як решето. Багато-багато поранень. Зараз після FPV-дронів зачасту це відірвані кінцівки. Якщо раніше це були більш прямі попадання, то зараз вони стараються попасти в землю і вже ударною хвилею відривають кінцівки. Зараз так більше йде», — каже керівник передового хірургічного відділення Харківського військового госпіталю Ярослав Полтавець.

Сергій Шипілов, провідний хірург харківського госпіталю, розповідає — українські медики навіть за короткий час на передовій накопичують, хоча і гіркий, але просто неймовірний досвід.

Насправді, медики цього напрямку роботу розглядають не стільки за складністю, скільки за обсягом — на собі відчувають штурми наших та відбиття ворожих. А ще кажуть — тут доводиться бути гнучкими, бо поранення змінюються.

«Змінився характер самих осколків, які дістаємо. В більшості велика проблема при діставанні осколків, що вони є немагнітні. Зараз практично 60% немагнітних, пластикових. Для лікаря, коли осколок реагує на магніт, його легше знайти, легше дістати, менший розріз треба робити. Коли уламок немагнітний, практично в 90% треба його візуалізувати, тобто розріз стає більший, більша травматизація для пацієнта», — кажуть медики.

Один з тих, на кого тут покладають надію — анестезист Ілля. Він закінчив медичний коледж, мобілізувався і допомагає рятувати пацієнтів. Таких, як він, дуже чекають у госпіталях — середній медичний персонал, і бажано хлопці — ті, кого в армії шукають та чекають. Ілля переконаний — зі своїм досвідом після війни без проблем закінчить медичний університет і повернеться вже лікарем, анестезіологом.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН ДЕНЬ новини 2 квітня. "ДЕНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ" настав! Розміщення ІНОЗЕМНИХ військ в УКРАЇНІ

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