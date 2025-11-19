Люди шукають своїх рідних: що відбувається у Тернополі, де РФ вдарила по 9-поверхівці

Наслідки обстрілу Тернополя / © Мер Тернополя Сергій Надал

Росія атакувала багатоповерховий житловий будинок у Тернополі. Відомо про 10 загиблих та 37 поранених. Під завалами можуть бути люди.

На руїнах багатоповерхівки працюють рятувальники.

Про це з місця події повідомляє кореспондентка ТСН Світлана Павук.

Росіяни атакували житлові будинки у спальному мікрорайоні Тернополя. «Приліт» по будинку, який найбільше постраждав, був під ранок. Тут знесло 4 горішні поверхи.

Ймовірно, під завалами ще є люди, адже тут зібралися родичі, які чекають хоч якусь інформацію про людей, які тут жили. Рятувальники обстежують поверх за поверхом — зараз розбирають великі конструкції.

У місті висока задимленість. У військовій адміністрації повідомили — вміст шкідливих речовин у повітрі зараз перевищує норми 6 разів.

Раніше керівник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що по будинку у Тернополі росіяни ймовірно вдарили ракетою Х-101.