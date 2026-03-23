"Люди вибігали ледь одягнені": мешканка Бучі розповіла, як рятувала сусідів після вибухів

Мешканка Бучі Олена Миколаївна

У Бучі під Києвом ранок розпочався з серії вибухів, які сколихнули один із житлових масивів. Поки спецслужби оточували місце події, звичайна місцева мешканка Олена Миколаївна перетворила власне подвір’я на штаб допомоги для наляканих людей.

Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська поспілкувалася з жінкою, яка першою відчинила свої двері для для наляканих мешканців багатоповерхівки.

«Люди вибігали ледь одягнені»

Олена Миколаївна згадує, що перший вибух пролунав близько шостої ранку. Спочатку подумала на атаку «шахедів», але потім зрозуміла: надзвичайна подія сталася зовсім поруч. Після другого вибуху поліція почала відтісняти мешканців пошкодженого будинку.

«Ми просто відкрили ворота і запустили всіх до себе. Було багато людей, служб, дітей… Мами вибігали в чому були — хто в шльопанцях, хто ледь одягнений. Першим ділом я винесла пледи, питала розмір взуття, щоб хоч якось зігріти людей», — розповідає жінка.

Поки чоловік пані Олени грів чайники та готував термоси, небайдужі сусіди почали робити бутерброди. Пізніше до допомоги долучилася муніципальна служба Бучі.

Що відомо про ймовірного підривника

За словами пані Олени, мешканці будинку шоковані постаттю ймовірного винуватця трагедії. Йдеться про молодого чоловіка, який нещодавно оселився в одній із квартир.

Жінка припускає, що дії могли бути спрямовані проти представників спецслужб.

Сусіди розповідають, що родина хлопця пов’язана з військом — мати нібито військова, а брат загинув на фронті.

«Це якийсь нонсенс. Людина власноруч підірвала будинок… Кажуть, зробив це через гроші. Я довго не могла повірити, поки люди в моєму дворі не почали розказувати деталі», — ділиться мешканка Бучі.

Наразі на місці події продовжують працювати правоохоронці. Офіційні причини вибуху та мотиви підозрюваного з’ясовуються.

Дата публікації 14:30, 23.03.26

Нагадаємо, зранку 23 березня у Бучі біля багатоповерхівки пролунали два вибухи. Унаслідок інциденту поранені двоє правоохоронців, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Поліція кваліфікувала подію як теракт.

За попередніми даними, 21-річний молодик мав отримати по 25 тисяч гривень за кожен вибух — загалом 50 тисяч гривень. Мотивом виконавця були гроші, повідомили у поліції Київської області. Інформація про можливий шантаж підозрюваного наразі перевіряється.