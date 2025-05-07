"Люди йшли з маршрутки": на Сумщині росіяни вбили дитину, дівчину та чоловіка — подробиці

Місце ракетного удару / © ТСН

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У Сумській громаді сьогодні День жалоби. Вшановують загиблих від російського ракетного удару. Напередодні окупанти балістикою поцілили по передмістю обласного центру. Трьох людей убили, 11 поранили.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

Російські окупанти на Сумщині атакували будівлю магазину. Вибуховою хвилею потрощені навколишні хати. Втім, найжахливіше — це уламки балістичної ракети, які розлетілися на сотні метрів. Якраз перед ударом тут зупинилася маршрутка, повиходило чимало людей, поруч — діти гралися під будинком на гойдалці. Буквально за сотню метрів звідси — місцевий магазин, кафе, де завжди людно. Саме тут уламками смертельно була травмована 20-річна дівчина. За словами жителів, вона нещодавно переїхала до села. Згодом у лікарні від множинних поранень помер 6-річний хлопчик, а також 41-річний чоловік, який працював у магазині. Щодо поранених — нині відомо про 11 людей, які звернулися по медичну допомогу. Серед них є п’ятеро дітей. Двоє потерпілих — у вкрай тяжкому стані.

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Наслідок обстрілу / © ТСН

«Людно магазин, всі були на вулиці. Люди з маршрутки йшли», — каже місцева про російський обстріл.

Унаслідок атаки пошкоджені майже три десятки будинків. Від ранку у школі розгорнутий штаб ліквідації з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, де надають допомогу постраждалим. І відсьогодні у громаді дводенна жалоба.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СЕРЕД ЗАГИБЛИХ 6-РІЧНИЙ ХЛОПЧИК! УДАРНА ХВИЛЯ ВІД БАЛІСТИКИ РУЙНУВАЛА ХАТИ! НАЖИВО з передмістя СУМ