Землетрус в Україні

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У ніч проти 18 листопада жителі низки українських регіонів відчули підземні поштовхи. У соцмережах одразу з’явилися припущення, що це найпотужніший землетрус за останні майже 50 років. Епіцентр коливань зафіксували в Румунії, у сейсмічно активній зоні Вранча, з магнітудою від 5,3 до 6,5.

Чи справді цей землетрус був небезпечним та чи варто українцям готуватися до нових поштовхів, з’ясовував ТСН.ua.

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Землетрус в Україні: де відчувалися поштовхи та як реагували люди

За повідомленнями очевидців, поштовхи тривали кілька хвилин. На Одещині в квартирах хиталися люстри, а в Білій Церкві на Київщині тремтіли меблі та побутові речі. За словами місцевих жителів, на коливання гостро реагували домашні тварини, намагаючись сховатися.

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Окрім Києва, Одеси та Ізмаїла, підземні поштовхи також зафіксували мешканці Київської, Одеської, Полтавської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської та Дніпропетровської областей. Найсильніше землетрус відчувався на південному заході Одещини — поблизу кордону з Румунією.

Чому виник землетрус і чи несе він загрозу

За словами директора Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України Олександра Кендзери, якщо землетрус стався у зоні Вранча, то він має виключно природну причину, а його магнітуда від 5 до 6 не несе значної небезпеки для людей.

«У зоні Вранча виникають глибокофокусні землетруси на глибинах від 140 до 180 кілометрів. Там увесь час підсувається одна плита під другу. Ці плити труться між собою, подрібнюються, і при цьому генеруються сейсмічні хвилі, які доходять до поверхні, і ми сприймаємо це як землетруси», — розповідає ТСН.ua Олександр Кендзера.

До цього він додає, що у підземних надрах розряджається величезна кількість енергії, яка у вигляді землетрусу розповсюджується на велику площу, охоплюючи практично всю територію України.

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«Але від нас до епіцентру землетрусу у Румунії понад 800 кілометрів, тому очевидно, що землетруси такої інтенсивності не можуть спричинити небезпеку, наприклад, у Києві. До нас доходили лише відголоски підземних поштовхів. Хоча й вони, ймовірно, могли налякати людей», — каже вчений.

Чи справді таких поштовхів не було майже 50 років

Олександр Кендзера розповідає, що у минулому столітті було зафіксовано п’ять землетрусів, які були значно потужніші, ніж цей.

«Сила землетрусу у його епіцентрі вимірюється в магнітудах, а інтенсивність проявів на поверхні — у балах. Очевидно, якщо магнітуда землетрусу була від 5 до 6, то на поверхні більше 1–2 балів не було. Тому назвати цей землетрус сильним не можна, але у той же час його не можна називати слабким», — пояснює вчений.

Він нагадує, що у минулому столітті землетруси магнітудою від 5 до 6 траплялися досить часто. А у цьому столітті були поштовхи магнітудою від 3 до 5.

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«Але це ні про що не говорить — це нормальний перебіг подій. І не є чимось таким, що може спричиняти небезпеку для людей. А те, що хиталися люстри і підстрибували меблі — це ж не смертельно. Коли ви їдете в автомобілі, у ньому теж трусяться ручки і кермо, але ж ви цього не лякаєтесь. Тобто це був землетрус середньої величини, який на території України не спричиняє ніякої небезпеки», — зауважує сейсмолог.

Олександр Кендзера не погоджується з версією, що землетрусу, який стався вночі 18 листопада, Україна не відчувала з 1977 року.

«Були такі землетруси. Просто за цей період часу сталися сотні землетрусів, і їхній список дуже і дуже великий. Цей не є якимось особливим. Більше того, в Україні можуть бути ще сильніші землетруси від того, що стався вночі, але це не означає, що вони є небезпечними. Хоча захищатися від землетрусів усі повинні. Одна справа, коли будинок побудований за всіма вимогами та державними будівельними нормами, а інша справа, якщо будинок збудований без дотримання будь-яких норм — такий дійсно може розвалитися від чого завгодно, і землетрус буде ні при чому. Тобто землетруси інтенсивністю 6–7 балів є небезпечними лише для погано побудованих споруд на території південного заходу України», — зауважує сейсмолог.

Він додає, що найбільше землетрус відчувався в Україні ближче до кордону з Румунією — на південному заході Одеської області. За словами вченого, наступні можливі землетруси теж будуть найбільше відчуватися саме у цих регіонах.

Чому неможливо спрогнозувати дату та місце наступного землетрусу

У минулому столітті потужні землетруси у зоні Вранча відбувалися регулярно, через 15–30 місяців. Зараз сталося так, що досить сильних землетрусів у цій зоні давно не спостерігалося. Тому дійсно від цього є певна небезпека, адже чим довше накопичується енергія, тим потужнішим може бути майбутній землетрус.

Останній землетрус фактично підтвердив версію вчених, що певне затишшя у зоні Вранча готує новий землетрус — є ймовірність поштовхів з магнітудою 7–7,5. Але, як запевняє Олександр Кендзера, навіть землетрус такої потужності серйозної небезпеки для наших важливих інфраструктурних об’єктів не становить.

За словами сейсмолога, науковці не можуть точно передбачити, коли саме відбудеться наступний поштовх, проте це й не є головним завданням для безпеки.

Дата публікації 12:00, 18.11.26 Кількість переглядів 92 ТСН 12:00 Новини 18 листопада! Дрони на Київ та удар по Одесі! Землетрус в Україні! Палає Кубань

«Одночасний прогноз часу та місця землетрусу неможливий за своєю природою. Та й це не потрібно. Адже що людей найбільше цікавить: чи не зруйнуються будинки, мости та інші об’єкти? Для цього нам потрібно знати все про сейсмічну небезпеку регіону, яка виражається у балах шкали MSK-64 (12-бальна шкала інтенсивності землетрусів) для оцінки зовнішніх проявів і наслідків підземних поштовхів на поверхні», — пояснює сейсмолог.

Він наголошує, що йдеться не про нездатність науки, а про саму фізику процесів у надрах Землі, тому жодних точних дат на майбутнє ніхто назвати не може.

«Не можна спрогнозувати землетрус ні за рік, ні за 10 років. Передбачити, чи буде він великим, чи слабким, надзвичайно важко. За дрібними або точковими коливаннями можна стежити, і щойно у вогнищі змінюються геофізичні поля, можна говорити про очікування землетрусу. Але це не прогноз, а лише припущення — точну відповідь не можуть дати ні геофізики, ні сейсмологи», — підсумовує вчений.

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