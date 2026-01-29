Люті морози до -27 повертаються: еколог шокував, коли очікувати потепління

Україну знову накриють морози / © ТСН

Попри очікування українців на швидку відлигу погода продовжує диктувати свої суворі умови. Визначити точну дату остаточного потепління наразі вкрай важко через вплив гігантського атмосферного явища.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Як пояснює еколог Олександр Соколенко, головним «винуватцем» морозів є потужний Азійський антициклон. Це зона надвисокого тиску з холодним і малорухливим повітрям, яка на мапах має просто велетенський вигляд.

Олександр Соколенко, еколог: «Ця зона стає своєрідним „щитом“, який стримує переміщення теплих повітряних мас з Атлантики. Вона або просто блокує тепло, або спрямовує його на крайню північ чи південь. Важко спрогнозувати, коли антициклон втратить свою потужність і коли атмосферні фронти з заходу нарешті зможуть дістатися України».

Через таку «стіну» високого тиску фахово розрахувати прогноз на довгий період наразі майже неможливо. Повітряні маси залишаються нерухомими, консервуючи низькі температури над значною частиною континенту.

Наразі метеорологи уважно стежать за динамікою Азійського антициклону. Щойно цей «щит» почне слабшати, західні вітри зможуть принести до України довгоочікувану відлигу, проте наразі закликають готуватися до продовження морозного періоду.