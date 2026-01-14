ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
2 хв

Люті морози та снігопади в Україні: швидка на конях та перші загиблі через негоду

В Україні продовжує лютувати негода. На жаль, уже відомо про перших жертв.

Автори публікації
Фото автора: Анна Махно Анна Махно Фото автора: Марія Кужик Марія Кужик
Негода в Україні

Негода в Україні

Снігу до колін, мороз аж тріщить, а на термометрах — майже мінус 20. Потужне похолодання накрило Полісся та західні регіони України. Дороги скувала ожеледиця, а синоптики попереджають ще й про густий туман.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентів ТСН.

Житомирщина: врятований на ношах

На прикордонні Житомирщини розгорнулася драматична рятувальна операція. Прикордонники на ношах посеред лісу несли чоловіка, якого знайшли у критичному стані. Як з’ясувалося, він разом із товаришем намагався незаконно перетнути кордон.

Коли чоловік вибився із сил і не зміг йти далі, «знайомий» просто одягнув на нього спальник і покинув замерзати в лісі.

Врятований чоловік: «Вони мене залишили замерзати. Дякую прикордонникам, що знайшли мене і врятували мені життя».

Виснаженого чоловіка з серйозними обмороженнями передали медикам.

Рівненщина: смерть в Острозі та обморожені втікачі

Подібний випадок стався і на Рівненщині. Двоє чоловіків із Полтавщини та Дніпра заблукали в лісі у 20-градусний мороз. Коли прикордонники до них дісталися, втікачі вже не могли йти самостійно — їх виносили на руках. У чоловіків діагностували сильне обмороження рук та ніг.

На жаль, не обійшлося і без жертв.

Анна Махно, кореспондентка ТСН: «Стало відомо про трагічний випадок через потужні морози на Рівненщині. В Острозі на смерть замерз 47-річний чоловік, повідомляють у ДСНС».

Рятувальники вкотре закликають: одягайтеся тепло, не нехтуйте шапками та рукавичками і в жодному разі не вживайте алкоголь задля «зігріву» — це дає лише хибне відчуття тепла.

Дороги: смертельна ДТП та снігові пастки

На дорогах ситуація не менш небезпечна. Через ожеледицю та замети водії потрапляють у халепи:

  • На Хмельниччині сталася трагедія: водій трактора, здаючи назад, наїхав на водія фури, яка застрягла. Тракторист загинув.

  • На Рівненщині водії скаржаться на слизоту. Один із кермувальників дивом вижив, вилетівши з дороги, коли намагався уступити шлях на нерозчищеній ділянці.

  • На Житомирщині вибиратися зі снігових пасток водіям допомагають поліцейські.

У Львові снігопади нарешті припинились, і ситуація дещо покращилась, хоча напередодні місто пережило справжній транспортний колапс через вантажівки, що блокували підйоми. Комунальники працюють цілодобово, але через мороз до -10°C на дорогах тримається міцна ожеледиця.

Закарпаття: до пацієнта — на конях

У Тячівському районі на Закарпатті медики швидкої допомоги були змушені добиратися до пацієнта на санях, запряжених кіньми. Проїхати автомобілем через перемети було просто неможливо. Найскладніша ситуація наразі в гірських районах, де до морозів додається ще й висока лавинна небезпека.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: УКРАЇНУ НАКРИЛИ 20-ГРАДУСНІ МОРОЗИ! Люди не витримують

Дата публікації
Кількість переглядів
26
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie