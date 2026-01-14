Люті морози та снігопади в Україні: швидка на конях та перші загиблі через негоду

Негода в Україні

Снігу до колін, мороз аж тріщить, а на термометрах — майже мінус 20. Потужне похолодання накрило Полісся та західні регіони України. Дороги скувала ожеледиця, а синоптики попереджають ще й про густий туман.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентів ТСН.

Житомирщина: врятований на ношах

На прикордонні Житомирщини розгорнулася драматична рятувальна операція. Прикордонники на ношах посеред лісу несли чоловіка, якого знайшли у критичному стані. Як з’ясувалося, він разом із товаришем намагався незаконно перетнути кордон.

Коли чоловік вибився із сил і не зміг йти далі, «знайомий» просто одягнув на нього спальник і покинув замерзати в лісі.

Врятований чоловік: «Вони мене залишили замерзати. Дякую прикордонникам, що знайшли мене і врятували мені життя».

Виснаженого чоловіка з серйозними обмороженнями передали медикам.

Рівненщина: смерть в Острозі та обморожені втікачі

Подібний випадок стався і на Рівненщині. Двоє чоловіків із Полтавщини та Дніпра заблукали в лісі у 20-градусний мороз. Коли прикордонники до них дісталися, втікачі вже не могли йти самостійно — їх виносили на руках. У чоловіків діагностували сильне обмороження рук та ніг.

На жаль, не обійшлося і без жертв.

Анна Махно, кореспондентка ТСН: «Стало відомо про трагічний випадок через потужні морози на Рівненщині. В Острозі на смерть замерз 47-річний чоловік, повідомляють у ДСНС».

Рятувальники вкотре закликають: одягайтеся тепло, не нехтуйте шапками та рукавичками і в жодному разі не вживайте алкоголь задля «зігріву» — це дає лише хибне відчуття тепла.

Дороги: смертельна ДТП та снігові пастки

На дорогах ситуація не менш небезпечна. Через ожеледицю та замети водії потрапляють у халепи:

На Хмельниччині сталася трагедія: водій трактора, здаючи назад, наїхав на водія фури, яка застрягла. Тракторист загинув.

На Рівненщині водії скаржаться на слизоту. Один із кермувальників дивом вижив, вилетівши з дороги, коли намагався уступити шлях на нерозчищеній ділянці.

На Житомирщині вибиратися зі снігових пасток водіям допомагають поліцейські.

У Львові снігопади нарешті припинились, і ситуація дещо покращилась, хоча напередодні місто пережило справжній транспортний колапс через вантажівки, що блокували підйоми. Комунальники працюють цілодобово, але через мороз до -10°C на дорогах тримається міцна ожеледиця.

Закарпаття: до пацієнта — на конях

У Тячівському районі на Закарпатті медики швидкої допомоги були змушені добиратися до пацієнта на санях, запряжених кіньми. Проїхати автомобілем через перемети було просто неможливо. Найскладніша ситуація наразі в гірських районах, де до морозів додається ще й висока лавинна небезпека.

