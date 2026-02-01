ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
61
7 хв

Лютий готує економічні "сюрпризи": якими будуть ціни, зарплати, пенсії і курс гривні

Експерти розповіли, що зміниться в Україні до кінця зими 2026 року.

Автор публікації
Олександр Панченко
Експерти пронозують дешевий долар і замерзання зарплат

Експерти пронозують дешевий долар і замерзання зарплат

Важкий січень позаду, і українці з надією чекають – що він їм принесе лютий, окрім закінчення зими.

Як у другому місяці 2026 року зміняться доходи працівників і пенсії, що буде з цінами на найнеобхідніше, перш за все на їжу та пальне, скільки коштуватиме долар, читайте у щомісячному аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтесь:

  • як зміняться у лютому зарплати;

  • як зростуть пенсії і у кого;

  • якою буде інфляція і збільшаться чи зменшаться ціни на основні продукти харчування;

  • яким буде курс гривні до долара;

  • що станеться з цінами на пальне, вартість якого входить у вартість будь-якого товару чи послуги.

Наші експерти: голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський, фінансовий аналітик член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин та експерт з питань енергетики і паливного ринку Геннадій Рябцев.

Зарплати: курс на "замерзання"

Середня зарплата у лютому буде не вищою, ніж у січні, а можливо, й нижчою за рахунок короткого місяця, вбачає Андрій Забловський.

Якщо у січні середні по Україні заробітки мають бути, за його оцінкою, від 27 до 28 тис. грн (дані Держстатистики будуть пізніше), то у лютому Андрій Забловський бачить їх на такому ж рівні і навіть нижче.

"На середню зарплату в лютому впливатимуть два протилежні чинники, – говорить Андрій Забловський. – Вона зростатиме за рахунок значного підвищення зарплат вчителям, лікарям та обіцяних урядом доплат енергетикам за роботу у надскладних умовах. А от у корпоративному секторі середні заробітки можуть зменшитися порівняно з січнем. Деякі великі підприємства вже відправляють своїх працівників у неоплачувані відпустки. Підсумково матимемо стільки ж, як у січні або трохи менше".

Андрій Шевчишин вважає, що підвищення зарплат усім бюджетникам, а особливо лікарям і вчителям, плюс доплата у 20 тисяч гривень кожному енергетику переважить заморозку і зниження зарплат у бізнес-структурах. Тому, на його думку, середня зарплата у лютому може навіть зрости порівняно з січнем приблизно на 1000 гривень. Річ у тім, що працівників бюджетної сфери налічується понад 2,5 млн осіб, це чверть тих, хто працює в усіх секторах економіки. З них близько мільйона – лікарі та вчителі, зарплати яких підвищились від 3400 грн до майже 9000 грн, тому арифметично вони потягнуть угору середню зарплату по Україні.

"Також на середню зарплату вплине підвищення заробітків у легальному IT секторі та у структурах з зарубіжним капіталом. Там зарплати номіновані у валюті, а виплачуються в гривні, за рахунок зростання курсу долара на 2%, в гривнях вийде більше. У січні я оцінив середні заробітки у 27750 грн, у лютому може бути 28850 грн", – уточнив Андрій Шевчишин.

Пенсії: стабільність перед стрибком

Головною новиною лютого для пенсіонерів стане повідомлення Кабміну про те, на скільки відсотків буде проіндексовано їхні пенсії у поточному році. За законом індексація щорічно відбувається з березня, формула розрахунку така: 50% темпів зростання середньої зарплати за останні три роки плюс 50% рівня інфляції за минулий рік. Поки відомий тільки рівень інфляції, за даними Держслужби статистики, у 2025 році вона склала 8%. Це додасть у коефіцієнт підвищення пенсій 4%. Дані по зростанню зарплат ще не оприлюднені, за оцінками наших експертів, вони коливаються від 14 до 20%. Це означає, що пенсії можуть проіндексувати оціночно на 11–14%.

Важливо розуміти, що відсоток додається не до всієї суми, яку пенсіонер отримує на руки (вона називається пенсійна виплата), а лише до заробленої пенсії. Тобто без надбавок за понаднормовий стаж, почесні звання "заслужений" і "народний", державні нагороди (не відомчі, церковні чи громадських організацій! – Авт.), надбавок почесним донорам. Тому реальна сума підвищення буде меншою за 11 –14%. Очікується що залишаться і торішні обмеження: максимальна сума підвищення не може бути більшою за 1500 грн, а максимальна пенсія після підвищення обмежена, як і раніше, десятьма мінімальними – 25950 грн.

Нагадаємо, що у лютому продовжать діяти дві постійні норми. Перша – отримають право на підвищення пенсій особи, яким виповниться 65, 70, 75 та 80 і більше років. Непрацюючі 65-річні пенсіонери за наявності у чоловіків 35-річного страхового стажу, у жінок 30-річного стажу, за законом мають право на пенсію у розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. Це 3458,8 грн, якщо пенсія вища, то надбавки, очевидно, не буде.

Друга постійно діюча норма: тим, кому у січні виповниться 70 років і більше, призначать надбавки до пенсії незалежно від її розміру з дня, наступного після дня народження. Це плюс 300 грн тим, кому 70–74 роки, 450 грн тим, кому 75–79 років і 570 грн 80-річним і старшим.

Обидві надбавки додаються автоматично, нікуди звертатися не потрібно.

Інфляція: що подорожчає найбільше

Прогнози експертів щодо зростання цін у лютому відрізняються.

"Інфляція у лютому буде на рівні січня, а в січні вона перевищить 1%, – прогнозує Андрій Забловський. – На зростання цін у лютому вплине і девальвація гривні, і так звана "генераторна націнка". Мій прогноз: інфляція в лютому становитиме 1– 1,1%. Це зумовлено сезонним фактором, поступовим вичерпанням запасів продуктів борщового набору, зростанням витрат на енергоносії і логістику".  

За оцінкою експерта, яйця подорожчають на 5%, до 66–70 грн/десяток, хліб на 1,5–2%, крупи, зокрема, гречка, на 5–8%, від 37–38 грн/кг до 40–42 грн. Вершкове масло, тверді сири можуть подорожчати протягом лютого на 2–5%. Для сиру середньої цінової категорії (350–400 грн/кг) додасться 7–20 грн вартості на кілограмі. На 10% за рахунок логістики і девальвації гривні зростуть ціни на цитрусові. Наприклад, лимони коштуватимуть дорожче 100 грн/кг.

Андрій Шевчишин, навпаки, вважає, що інфляція у лютому сповільниться, незважаючи на девальвацію гривні. Причина – низька інфляція у 2025 році, яка зокрема, вплинула на ціни виробників, вони зросли незначно, лише на 8,2% при річній інфляції у 8%. А ціни виробників визначають вартість товарів і продуктів у роздробі.

"Також не міняються тарифи на природний газ і житлокомунальні послуги, які становлять значну частину споживчого кошика, – аналізує Андрій Шевчишин. – Підвищуватимуть інфляцію ціни на продукти харчування, пальне, зростання вартості побутових послуг: це перукарні, заклади харчування, перевезення тощо. У підсумку ріст цін у лютому буде близько 0,6%".

Курс валют: дешевий долар і дорогий євро

У січні долар "надолужив прогаяне": курс 43 гривні за одиницю, прогнозований на кінець грудня, було подолано у перші дні січня. Наразі офіційний курс закріпився у коридорі 43,1–43,4 грн/долар, а середній готівковий курс тримається між 43,3 і 43,5 грн/долар. Для євро відповідно 50,50–51,20 і 51–51,50 грн/євро.

Андрій Забловський наголосив: тренд курсу долара в лютому залежатиме від двох факторів: політики НБУ і ситуації в енергетиці.

"У січні Нацбанк провів контрольовану девальвацію гривні, опустивши її до долара на 2%, – аналізує Андрій Забловський. – На мою думку, в лютому курс стабілізується на нинішньому рівні. Офіційний курс буде між 43 і 43,5 грн/долар, міжбанківський – у коридорі 42,8-43,5 грн, готівковий – від 43,40 до 43,90 грн. Межі валютних коридорів розширяться, бо зростатиме волатильність, тобто швидка змінність курсу за рахунок підвищення в окремі періоди попиту на валюту з боку покупців на міжбанку. Але це все за умови, що не буде погіршення ситуації в енергетиці, блекаутів і так далі ".

Андрій Шевчишин говорить, що долар у лютому може подешевшати. Причина – зростання на світовому ринку котирувань пари долар/євро, яке вже досягло 1,19 долара за євро, востаннє так було у липні 2021 року.

"Очікується, що у зв’язку з сповільненням інфляції Нацбанк у кінці січня знизить облікову ставку по гривні (відсоток річних, під який регулятор кредитує комбанки – Авт.) з 15,5% до 15%, – розмірковує Андрій Шевчишин. – Зниження облікової ставки зміцнить гривню до долара і до євро. Тому у лютому можемо побачити офіційний курс долара на рівні 42,5 грн/долар, міжбанківський – 42,5–43 грн, готівковий – 42,8–43,3 грн. Курс гривні до євро Нацбанк намагатиметься стримувати у лютому на рівні 51 грн/євро".   

Пальне: подорожчання на дві гривні за літр

Ціни на пальне у лютому зростуть обов'язково, вважають експерти. Головна економічна причина, за словами Андрія Забловського – девальвація гривні. У січні гривня подешевшала до долара на 2%, або майже на 1 грн, а оптові поставки пального, як відомо, контрактуються наперед за кілька тижнів.

Геннадій Рябцев зазначив, що ціни на АЗС пішли вгору після закінчення "мертвого сезону " у середині січня. Головна причина січневого подорожчання пального – підвищення з початку року акцизів: на 10% на бензин, на 15% на дизельне пальне і майже на 13% на скраплений автомобільний газ.

"Висхідний тренд продовжиться і в лютому, – прогнозує Геннадій Рябцев. – За січень  нафта у світі подорожчала на 10% – з  60 до 66 доларів за баррель (за 159 л – Авт.). Ефект подорожчання спрацює у лютому з урахуванням часу на переробку сирої нафти. А нафтопродукти в Україні – це виключно імпорт. Друга причина – подешевшання гривні. Одна гривня в курсі долара – це плюс 80 коп. у ціні літра. Сумарно підвищення котирувань нафти та зростання валютного курсу вже сформувало підвищення закупівельної вартості пального на понад 2 грн/л. Якщо нічого не зміниться, за пару тижнів можемо отримати плюс 2 грн/л гарантовано. Найпесимістичніший прогнгоз по автогазу, бо його запасів обмаль. Від початку зими газ уже подорожчав на 12%, до 37–38 грн/л".

Це означає, що середня ціна бензину і дизпального може перевищити 60 грн/л, середня ціна автогазу наблизиться до 40 грн/л.

 

