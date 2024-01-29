Лієву обирають запобіжний захід у справі щодо розкрадання 1,5 млрд для ЗСУ – фото, відео

Колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву 29 січня Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід у справі щодо розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua.

Олександра Лієва підозрюють у причетності до півтора-мільярдної оборудки. Ці кошти, за версією СБУ, намагались викрасти на закупівлі артилерійських снарядів.

За словами правоохоронців, компанія "Львівський арсенал" отримала повну держоплату за боєприпаси, які згодом перерахувала іноземній компанії.

Проте Україна жодного снаряда так і не отримала. А кошти, натомість, вивели на тіньовий рахунок. Ще частина суми від Міноборони залишилася на рахунках "Арсеналу".

Підозру в розкраданні вже повідомили п’ятьом фігурантам справи. Усім загрожує до 12-ти років за ґратами з конфіскацією майна.

Олександр Лієв звинувачення відкидає. Підозру вважає непорозумінням і твердить, що діяв у межах закону. Друзі просять відпустити його на поруки, тоді як прокурори – вимагають тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ 27 січня оголосила підозру п’ятьом особам, які намагалися вкрасти майже 1,5 млрд бюджетних гривень на придбанні 100 тисяч мінометних пострілів для ЗСУ.

Йдеться, зокрема, про Олександра Лієва, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Нахкура і керівника "Львівського арсеналу" Юрія Збітнєва. Олександр Лієв прокоментував підозру – подробиці читайте за посиланням.

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