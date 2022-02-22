"Ліз під футболку і цілував": учениця львівського ліцею звинуватила вчителя фізкультури в домаганнях

"Ліз під футболку і цілував": учениця львівського ліцею звинуватила вчителя фізкультури в домаганнях

Поки ведеться досудове розслідування, учитель продовжує працювати з дітьми.

Днями учениця львівського ліцею звинуватила вчителя фізкультури в домаганнях. І поки дівчина готується давати свідчення у так званій зеленій кімнаті в поліції та проходить реабілітацію з психотерапевтом, адже від неї відвернулися однокласники, учитель фізкультури продовжує працювати у школі.

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Про деталі справи йдеться у сюжеті випуску "Сніданок з 1+1".

Мама 10 класниці Олена Крамаренко розповіла, що без остраху відпустила 15-літню доньку в подорож із класом і вчителем до Карпат. За словами жінки, на вокзалі вчитель запевнив її, що все гаразд, тож приводів для хвилювання немає.

Та вже ввечері, зі слів матері учениці, донька зателефонувала їй в сльозах і розповіла, що учитель п’яний і почав до неї чіплятися.

"Він тримав її за руки, казав, що давай забудемо - нічого не було. Він сварився", - запевняє жінка.

Начебто одразу після заселення в готель учні та вчитель почали розпивати спиртні напої. Пила й сама дівчина, але їй стало зле.

"Вони випили, пив і вчитель і діти всі також, вона пила слабоалкогольний напій", - запевняє мати школярки.

Дівчина ж каже, що пішла до свого номера, а молодий вчитель вирішив скористатися її безпорадним станом - ліз під футболку та цілував.

Недитяча екскурсія: учениця львівського ліцею звинуватила вчителя фізкультури в домаганнях

"Вона потім зателефонувала на "Гарячу лінії жертв насилля", вони сказали, що не залишай це так, що це ненормальн, що доросла людина до тебе лізе – треба викликати поліцію", - розповідає мама дівчини.

Жінка негайно виїхала машиною зі Львова у Славське. Тим часом школярка викликала поліцію.

"Він поводиться агресивно на той момент. Коли я приїхала, я бачила його стан: спочатку він закрився в кімнаті, нікого не підпускав до себе", - стверджує жінка.

Сам вчитель коментувати ситуацію відмовився: "Дякую за увагу, але коментарів більше ніяких не даю".

У школі ж заявили, що про екскурсію не знали.

"Це була приватна поїздка, діти організували її і запросили вчителя разом з ними", - кажуть у навчальному закладі.

А поки ведеться досудове розслідування, учитель продовжує працювати з дітьми.

"Я не маю підстав для відсторонення його від роботи, вступає в дію такий термін, як презумпція невинності і Микола Володимирович працює, виконує свої обов’язки", - каже керівництво навчального закладу.

Юрист Роман Бондаренко запевняє, адміністрація школи мала б провести внутрішнє розслідування: "Догана чи звільнення - це компетенція директора школи. І якщо з результатами внутрішньої перевірки буде встановлено, що вчитель вчинив аморальний проступок -директор його має право звільнити або винести догану".

За законом, уже зараз слідчий, який займається досудовим розслідуванням, мав би звернутися до суду із клопотанням про відстороненням вчителя від посади.

"І далі вже директор виносить наказ, що на виконання ухвали суду відсторонити на певний період цього вчителя від посади. Трудовий договір з ним не розривається, але він не виконує посадові обов’язки і не отримує заробітну плату на період відсторонення", - каже юрист.

Наразі проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події. У поліції відкрили кримінальне провадження за розбещення неповнолітніх. Вчителю може загрожувати обмеження волі на строк до 5 років або навіть позбавлення волі на той самий строк.

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