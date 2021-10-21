"Звільняється ліжко - кладемо нового пацієнта": анестезіолог розповів про критичну ситуацію з COVID-19

Лише за добу в Роздільнянській райлікарні померло 4 людини.

Від 18 жовтня Одеська область перебуває у "червоній" зоні карантину. Тут діють жорсткі протиепідемічні заходи через критичну ситуацію з коронавірусом. Зокрема, лише за останній тиждень у Роздільнянській центральній районній лікарні - 100% заповненість медзакладу.

Про це сказав 21 жовтня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" лікар-анестезіолог Роздільнянської центральної районна лікарня Одеської області Іван Черненко.

"У нас сьогодні за добу померли чотири людини. Дві з них - люди, яким було 54 і 56 років. Я не знаю, що може бути реальнішим. За останній тиждень у нас стовідсоткова заповненість ліжок. Звільняється ліжко - ми кладемо нового пацієнта. Ліжка охолонути не встигають. Постійний потік пацієнтів. Це жахливо", - розповів Іван Черненко.

Він зауважив, якщо навесні у них в лікарні було в основному 8-9 важких пацієнтів, то зараз більше ніж вдвічі зросла кількість - 25, 23 з них - на неінвазивній вентиляції легенів.

"Це страшно, тому що такої смертності не було. Не знаю, чим думають люди. Я кажу так: ваші права будуть збережені, але ви будете з цими правами помирати на порозі лікарні, тому що просто буде нікуди вас класти", - звернувся до усіх із закликом вакцинуватися Черненко.

Лікар з Одеської області звернувся до тих, хто вірить антивакцинаторам

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