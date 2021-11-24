Ліжка у дитсадку гріють пляшками з гарячою водою: у Світловодську люди мерзнуть без опалення

Ліжка у дитсадку гріють пляшками з гарячою водою: у Світловодську люди мерзнуть без опалення

У місті живе 40 тисяч людей.

У Світловодську Кіровоградської області люди вийшли на протест через відсутність опалення в домівках, дитсадках та школах.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 24 листопада.

Слід зауважити, що 40-тисячне місто вже не вперше замерзає в холодну пору року. Школярі змушені сидіти на дистанційному навчанні або ж мають скорочені уроки. В дитсадках ліжка малечі гріють пляшками з водою. Попри те, що котельні працюють, тепло до будинків не доходить через численні пориви у мережах.

Саме тому місцеві жителі напередодні вирішили перекрити рух транспорту центральною вулицею міста. До протестувальників приїхав міський голова і вмовив їх не вдаватися до таких кроків, пообіцявши у найближчі дні проблему з опаленням вирішити.

У Світловодську в Кіровоградській області люди вийшли на протест через відсутність опалення

"Щоб у нас не відбувалося оцих гідроударів, після яких почергово лопає вже у внутришніх мережах і тоді вже спускається система, просідає котельня. Зараз ця робота проводиться", - каже міський голова Андрій Маліцький.

Натомість обласна влада зазначає: у Світловодську треба вже давно будувати модульні котельні і прокладати нові трубопроводи замість тих, що згнили. "Треба зробити оновлення мереж, але це вже треба робити відповідно до нових котелень", - наголошує директорка Департаменту житлово-комунального господарства кіровоградської ОДА Ольга Довжук.

Як повідомлялося, дитячому садку на Київщині в селі Кодаки Обухівського району стався вибух. Зруйновано частину будівлі. Сталося це, за попередньою інформацією, - через витік побутового газу. Відсутність опалення врятувала дітей.