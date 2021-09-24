Ліжка в коридорі: Мережу збурили фото із харківської лікарні із хворими на коронавірус

Волонтери запевняють, що реанімації заповнені.

Харківщина вже не перший день утримує сумне лідерство за кількістю нових хворих на коронавірус. Сьогодні черговий антирекорд - 948 , одинадцятеро людей померло. І левова частка інфікованих саме у Харкові.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Вранці соціальні Мережі облетіли приголомшливі фото, де пацієнти лежать просто у коридорі з харківської обласної лікарні. За словами волонтерів, всі місцеві лікарні, зокрема і реанімаційні відділення уже заповненні.

Місцеві посадовці зізнаються, що вчора у цій лікарні таки довелося ставити додаткові ліжка у холі. Мовляв, був пік, коли сюди привезли багато пацієнтів. Але - запевняють - тут ще лишилось чотири десятки вільних місць, а от реанімація - справді заповнена.

«За дві доби ми взяли понад 60 таких хворих. Природно, що навантаження були пікові. І для того, щоб правильно здійснювати сортування пацієнтів, було ухвалено таке рішення, відносно не важких пацієнтів, розміщувати в коридорі. Вони негайно оглядалися лікарями», - зазначає генеральний директор Харківської обласної клінічної лікарні Володимр Ярош.

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"Потім було рішення перерозподілити маршрути. Ми направляли вже на інші лікарні. Зараз усі хворі, які були тимчасово розміщені у коридорах, вони переводяться до палат. Місць зараз вистачає, ми можемо надавати медичну допомогу хворим», - переконує керівник обласного Департаменту охорони здоров’я Максим Хаустов.

Щодо статистики, в Харкові міські лікарні заповнені на 86%, а загалом по області - на третину. Водночас чиновники вже подали документи у МОЗ, аби узгодити рішення про запуск у Харкові двох резервних медичних закладів. Це може статися вже наступного тижня.

Харківщина другий день живе за правилами «жовтої зони». Утім, головний санітарний лікар повідомив, що невдовзі область може і "почервоніти", якщо темпи поширення коронавірусу не спадуть.

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