Лобове зіткнення у Києві: на одній з вулиць столиці ускладнено рух

У Києві на вулиці Академіка Заболотного сталася масштабна ДТП. Очевидці публікують відео вщент розтрощених автомобілів та пишуть про лобове зіткнення з можливими фатальними наслідками для водіїв.

Аварія сталася в районі фабрики з виробництва цигарок, де автомобілісти вже тривалий час просять встановити роздільну огорожу, аби водії не вилітали на зустрічну смугу.

У поліції Києва сайту ТСН.ua розповіли, що у ДТП постраждали двоє водіїв – чоловік та жінка, обійшлося без загиблих.

"Попередньо встановлено, що водій авто Mazda, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з водійкою авто Toyota. Обох водіїв госпіталізували у лікарню", - розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Через ДТП рух транспорту по вулиці Заболотного ускладнений – утворилися затори.

Нагадаємо, у Києві водій Peugeot збив двох мотоциклістів, один з яких помер від отриманих травм. ДТП сталася в ніч проти 13 липня на Галицькій площі. З'ясувалося, що водій був п'яним. Вміст алкоголю у нього у крові усемеро перевищував допустиму норму.

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