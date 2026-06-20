Лось зупинив рух транспорту на виїзді з Києва: що сталося (відео)

Місце ДТП / © Facebook / Патрульна поліція Києва

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На виїзді з Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю дикої тварини. На Берестейському шосе легковий автомобіль зіткнувся з лосем.

В патрульній поліції в коментарі для ТСН.ua повідомили про ускладнення руху транспорту в напрямку виїзду з Києва.

«У зв’язку з ДТП на Берестейському шосе, рух транспорту ускладнений в напрямку виїзду з міста Києва», — повідомляє патрульна поліція Києва.

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У Мережі поширили кадри з місця аварії. На них видно лося, який лежить на проїжджій частині, а поруч — автомобіль із пошкодженнями після зіткнення.

В Києві збили лося. Відео: Telegram-канал Реальний Київ

В Києві збили лося. Відео: Telegram-канал Реальний Київ

На місце ДТП прибули медики. У поліції зазначили, що водій автомобіля травмував руку.

«Слідчі встановлюють всі обставини ДТП», — додали у патрульній поліції.

Нагадаємо, в Броварах легковий автомобіль виїхав на зустрічну і врізався в автобус. Загинули двоє дітей. Є багато травмованих.

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