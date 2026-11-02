Лубінець показав подарунок від родин з Олешок: за це українці могли «загриміти» в тюрму окупантів

Лубінець показав подарунок від врятованої з Олешок родини

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів про незвичайний подарунок, який отримав від родини, евакуйованої з окупованих Олешок на Херсонщині. Люди протягом чотирьох із половиною років зберігали українську пам’ятну монету, ризикуючи потрапити під репресії російських окупантів.

Про це Дмитро Лубінець розповів сьогодні, 2 листопада, на брифінгу.

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«Дехто мене звинувачував, ну взагалі, чого ти туди поїхав? Люди там в окупації 4,5 роки. Чому така увага? Навіщо їх рятувати? Я от вам зараз покажу одну річ. Це мені подарували люди. Це українська монета. Це не коштовна, 5 гривень», — зазначив омбудсмен.

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Йдеться про пам’ятну монету номіналом 5 гривень, присвячену 100-річчю проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР. Її випустили у 2019 році. Упродовж усього часу російської окупації люди берегли її, попри небезпеку під час обшуків.

«Родина, яка до мене підійшла в Чернігівській області, подарувала цю монету. І мені кажуть — відбувались обшуки. І якби у нас знайшли цю монету, ну як мінімум — чоловіків би зарештували. Як мінімум. 4,5 роки родина тримала у себе цю монету. Не знаючи, як буде відбуватись процес виїзду, чи буде фільтрація, чи не буде, люди беруть з собою цю монету», — розповідає Лубінець.

Особливо небезпечним зберігання монети стало під час виїзду з окупації. Через металевий корпус вона могла спрацювати на сканері, якби росіяни вирішили здійснити так звані «фільтраційні заходи». За словами омбудсмена, виявлення такої речі могло призвести до затримання та ув’язнення людини.

Омбудсмен наголосив, що історія з монетою показує, наскільки важливою для цих родин залишалася приналежність до України навіть в умовах окупації.

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Нагадаємо, гуманітарне перемир’я на Херсонщині і зокрема в Олешках, тривало від 27 жовтня до 1 листопада 2026 року.

Сама Меланія Трамп заявила, що внаслідок гуманітарної місії в Олешках вдалося евакуювати майже 800 людей.

Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що Київ та Москва не розголошують точну кількість людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію чи в бік РФ.

Також з Олешків вдалося повернути тіла загиблих українських військових та цивільних.

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